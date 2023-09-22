「博愛座」衝突再起！　婦嗆：那就博愛座你講什麼？

▲網友貼出捷運上與婦人爭論博愛座讓位問題畫面。（圖／翻攝自抖音jj.71___）

圖文／CTWANT

知名作家李昂昨（21日）在臉書發文公審3位年輕人不讓座，甚至還點名台北市長蔣萬安。雖然她今（22日）悄悄刪文，但博愛座的議題仍然成為民眾關注焦點。結果現在又有網友在抖音貼出影片，只見畫面中的年長婦人不滿博愛座沒人讓位，竟與其他乘客爆發爭執。

據《記者爆料網》的報導，只見影片中，有民眾問婦人「你坐捷運，沒坐到博愛座，有什麼好不滿」，婦人反嗆「那就博愛座你講什麼？」民眾回應「他就不舒服，他沒講不代表人就是健康的」，最後婦人可能自知理虧，沒再多說。

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對此，網友也認為「博愛座位是給身體不適需要的人專屬，跟年紀有什麼關係呀！」「我上次不舒服座博愛座，也是被一個很健康的阿媽嗆『你沒看見老人和小孩嗎？』硬要我讓位給他健康的孫子和她健壯的女兒坐」；也有人認為「取消博愛座，遇到需要坐的人任何座位都應讓座，不應限制於博愛座。」

據悉，博愛座之目的是為孕婦、病者、負傷者、老人和殘障人士所設的博愛座位。坐在博愛座上的人應禮讓上述人士，但並沒有硬性規定，完全是發自內心。

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