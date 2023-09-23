捷運車廂擠爆...「博愛座」卻空著！2萬人笑了：矯枉過正

▲博愛座事件近日引發討論，有網友直擊在事件後板南線車廂內的博愛座是空蕩蕩，沒人敢坐。（圖／翻攝路上觀察學院）

圖文／CTWANT

近日「博愛座事件」鬧得沸沸揚揚，作家李昂日前在臉書發文怒批年輕人部讓座還對她態度超差。就在昨（22）日晚間有位網友直擊板南線車廂內「矯枉過正」現象，滿車的人卻沒人敢坐博愛座。

一名男網友在臉書「路上觀察學院」發文「板南線，滿車的下班族，卻無人敢坐，聽說超過70歲的雅士作家才能坐」，附上一張照片，表示在擁擠的台北捷運車廂內，博愛座位卻是空蕩蕩的。

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文章下就有網友留言，「常常看到捷運上人潮很多，但是博愛座是空的，沒人敢坐，真的是矯枉過正也，反而造成擁擠跟出入不便。」「關愛不應只是年齡，更多的是invisible disabilities. 現代文明社會應要有認識」、「上班到鐵腿也不敢坐，真悲哀，廢掉算了」。

更有網友表示，「其實，現在的年輕人比老人還累」獲得近800人認同點讚，「空著就坐，看到需要的人就讓位，沒那麼複雜」、「我覺得所有椅子都是博愛座，我坐一般座看到不方便的人我也直接起身」。

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