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「我70歲了」黑髮老人逼讓座　妹子站著1舉動！結局超級爽

▲▼博愛座。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲原PO故意站在老人面前，結局神展開。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

作家李昂公審3年輕人不讓博愛座，引發正反討論聲浪。而一名妹子表示，因生理期來不舒服，就坐在博愛座休息，怎料一名老人在她面前猛晃敬老悠遊卡，接著自稱「我70歲了！」原PO當下只能讓位，起身後就拉著扶手，結果到了下一站，車廂乘客瞬間空了一半，而原PO就只是站著，反讓老人吃癟了。

一名女網友在Dcard分享被逼讓座的經歷，每天新北通勤1.5至2小時的她，周四（21日）一如往常搭捷運，而當天生理期身體不適，轉乘到中山站上車後，就發現博愛座有空位，「在擁擠的捷運上有個座位，是個救贖。」

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殊不知到松江南京站時，一名黑髮老人上車，穿過擁擠人群來到原PO面前，接著拿出敬老悠遊卡，擺在原PO面前晃啊晃，接著表示「我是老人，你坐在博愛座上，我70歲了。」原PO尷尬表示，當下僵持了幾秒，「昏昏沈沈加上肚子痛得要死的早上，真的沒辦法在第一時間領會他的意思。」

原PO坦言翻了一個白眼，於是賣力起身讓座給對方，接著抓著同位子上方的手把，虛弱地站在老人面前。結果下秒神展開，到了南京復興站後，半個車廂乘客都下車了，一夕間空出超多位子，而原PO依舊站在原地，打算給老人施加無形的壓力。

原PO透露，老人露出焦慮的神情左顧右盼，「整台車很少人，我又站在他面前，這畫面的確很怪，我想也剩一站了，就繼續站在原地。」結果老人彷彿理虧般，最後彆扭地換到了斜對角的博愛座。

「當下真的累又痛到...不想動也沒力氣跟他吵！」原PO說，如果可以的話，真的想把衛生棉甩在老人臉上，並自嘲「要去準備月經貼紙貼在額頭上了。」

神報復的故事曝光後，引來一票網友拍手叫好，「辛苦啦！就是盯著他，盯到他頭皮發麻」、「我會裝掰咖站起來，然後再假裝快跌倒」、「台灣老人吃相真的有夠難看」、「我是在公車上被老人拿雨傘示意讓座，那位子不是博愛座，而且他一句話都沒說，下意識站起來之後，才驚覺這是什麼沒禮貌的行為阿，我就站在原地往死裡盯著他看，他完全不敢跟我對視，後來剛好同一站下車，下車之後又走同一條路，我看他健步如飛...惡人無膽」。

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