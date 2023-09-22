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讓李昂抓狂的「白眼女」現身！她曝「只是看著她而已」無奈給道歉

▲▼博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸要蔣萬安踹共。（圖／翻攝自李昂臉書）

▲李昂抱怨，博愛座沒有年輕人肯讓位。（圖／翻攝自李昂臉書）

網搜小組／劉維榛報導

作家李昂自訴，身體不舒服想坐博愛座，未料被3名年輕人拒絕，更直指「這一個對我不在意三白眼真正的觸怒了我！」對此，該名乘客現身Dcard，並還原當時經過，「李昂當時自言自語：我再試一次，看誰要讓座給我。」至於白眼一事，她解釋原因後也給予道歉，「滿無奈的，只能跟他說聲抱歉了！」

李昂抱怨，搭捷運過程中，請了3位坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意讓座，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦，而2個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼」。

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事件發酵後，她再度發文表示，被年輕男拒絕後，後續再轉到另一邊博愛座，是2個年輕女生，卻「得到非常藐視的、翻白眼的回答，連話都不肯說。」李昂說，自己後來看了臉書網友留言，「有人說他們可能懷孕了，高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！」「看看照片，他們像懷孕的樣子嗎？而且懷孕了也可以跟我講。我一定沒話說。」

李昂提到，即使真的懷孕，也可以告訴她，「只要有理由或態度和善，我基本上都尊重，這一個對我不在意三白眼的女生，真正的觸怒了我，讓我發那一篇臉書。」

對此，李昂口中的「白眼女乘客」現身Dcard並還原當時狀況，「當下她（李昂）走來我前面時說的不是『我不舒服 可以讓座給我嗎』，而是自言自語的說『我再試一次 看誰要讓座給我』、『這是博愛座 誰要讓座給我 沒有人要讓座給我？』請問我怎麼知道妳不舒服？最後想問大家，告侵犯肖像權告得成嗎？」

女乘客也強調，自己每天6點起床、5點下班，可能沒有「大座（作）家」這麼累也不是最辛苦的，如果當時李昂是以「我身體不舒服可以讓座嗎？」或是很明顯站不穩的人及孕婦，「那我一定會起來讓的...很明顯的她很有元氣，也沒有表明身體不適，那我也是很無奈被這樣公審。」

關於翻白眼一事，女乘客坦言本身臉臭，尤其剛下班精疲力盡，「真的沒辦法滿臉笑容地回應「座（作）家。且我其實沒有刻意白眼李作家，只是看著她而已，從她的角度看覺得我在白眼她、態度不好，那我也是滿無奈的。」對此，女乘客也隔空道歉，「只能跟她說聲抱歉了。」

▼女乘客也給予道歉。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

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