李昂要匿名網友踹共　「我像一個會喃喃自語的人嗎？」

▲李昂再度回應博愛座事件。（資料照／記者李毓康攝）

記者張乃文／綜合報導

作家李昂近日因捷運博愛座風波，再度登上媒體版面。今(22)下午她再度於臉書發文，提到博愛座當事人的回應，直言「匿名者說是當事人，歡迎站出來。面對面，不要躲在網路匿名後面。」

李昂提到自己引發的博愛座事件。她解釋，自己身體仍不舒服中，「本來不想再多談，但這事關重要，也只好回應一下。」針對有博愛座的當事人在匿名網路平台上說明當時情況，她也回應「匿名者說是當事人，歡迎站出來面對面，不要躲在網路匿名後面。」

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李昂直言，「看過我上電視的人都知道我一向說話的直接方式。我像一個會喃喃自語的人嗎？」更大笑三聲「哈哈哈！連這樣的功課都沒做，要出來，也要加把勁作功課。」

另外，有媒體用了李昂一張20幾年前拍的照片，內文說「氣色很好」，她也感嘆，「唉！真希望我現在看起來還是這樣，可惜71歲，不幸歲月不饒人。」

整起風波源於李昂20日在臉書抱怨日前搭乘捷運時身體不適，坐在博愛座的3位年輕人卻都不肯讓位，21日她再度PO文說明前因後果，表示自己有高血壓心血管問題，為了到巴黎發表新書奔波「累壞了」，才開口向乘客請求座位。

經過一番論戰後，疑似是遭李昂指控的該名乘客匿名現身Dcard，並提到當時經過，「李昂當時自言自語：我再試一次，看誰要讓座給我。」至於白眼一事，她解釋原因後也給予道歉，「滿無奈的，只能跟他說聲抱歉了！」