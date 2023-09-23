提升學生英語能力！慈大整合校內外資源　全面啓動雙語教學

▲慈濟大學將成立「雙語教學資源中心」，整合校內外資源，全面推動雙語教學。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

教育部9月15日公佈「112年大專學生雙語化學習計畫」核定名單，慈濟大學獲「普及提升學校」補助，補助金額為250萬元。慈濟大學也將成立「雙語教學資源中心」，整合校內外資源，透過整體面、學生面、課程面和教師面的推動，及全校單位的努力，全面推動雙語教學。

教育部為強化學生英語力，推動「大專校院學生雙語化學習計畫」共十年期的計畫（110-120年度），以「重點培育計畫」及「普級提升計畫」兩大主軸推動，分兩期推動，慈濟大學提出第2階段（112-114年）申請，教育部在此階段僅開放了極少數的名額，慈濟大學提出的計畫獲得委員的肯定和認可。委員審查意見肯定回饋包括「學校提供多元的獎勵及支持系統，成立跨校社群，鼓勵並提升教師 EMI 授課知能」、「學校提供學生海外交流機會，也鼓勵校內的國際生與本國生互動交流。」、「計畫中特別針對經濟與文化不利生規劃提升其英語文能力，立意良好」、「能利用學校國際交流特色，提供學生出國或與國外人士接觸，需使用英語的機會」。

慈濟大學「大專校院學生雙語化學習計畫」以培養學生成為終身學習英語的學習者為願景，整體計畫目標為依照學生程度差異提升運用英語聽說讀寫能力，執行策略則為創造學生學習英語動機。由校長擔任計畫召集人，成立「雙語教學資源中心」為主責單位，張麗芬教授擔任計畫主持人，教務處、國際暨兩岸事務處、教師發展暨教學資源中心及外語教學中心為執行單位。

此計畫將融入教育特色並整合校內外資源推動學生雙語化學習計畫：

一、慈大天空學院學習平台：統合本校相關英語資源，包含英語數位自學學分課程、英語學習軟體、全英語MOOCs課程、校內外免費學習英語資源，整合於天空學院「英語自主學習專區」，建構英語自主學習資源。二、英語服務學習教育：推動英語服務學習教育，大學伴攜手小學伴合作，由大學生擔任英語課輔教學的角色，與偏鄉青少年、中小學生進行互動和學習，不僅提升大小學伴的英語能力，亦深耕偏鄉、弱勢，展現服務的影響力。

三、推動一系一慈濟國際交流：連結全球慈濟資源，推動各教學單位與慈濟海外機構建立夥伴關係，推展交換學生計畫、研究合作、實習、見習等機會，以提升學生學習英語動機與應用英語的機會。

四、整合校內外資源：整合校務發展計畫、私校獎補款計畫、高教深耕計畫、國際化行政支持專章計畫等國際化資源，將資源最大化共同推動雙語教學計畫。

慈濟大學表示，期待透過教育部的經費補助，全校各單位整合推動，全面性提升慈大學生英語能力。