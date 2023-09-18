公共安全有保障　南消雙語外籍移工防災及登革熱防治宣導

▲台南市消防局第六大隊土城分隊暨義消婦女宣導中隊第二分隊，針對外籍移工宿舍住民實施雙語防火防災及登革熱防治宣導宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為防範轄內火災意外事故發生及提醒民眾對火災災害預防之重視，保障生命財產安全，台南市消防局第六大隊土城分隊暨義消婦女宣導中隊第二分隊，18日上午9時至11時，針對外籍移工宿舍住民實施雙語防火防災及登革熱防治宣導宣導。

消防隊與婦宣姊妹們配合翻譯人員進行雙語七大類宣導，宣導內容包含：宣導地震防災觀念、用火用電安全使用、各項消防安全常識、防範一氧化碳中毒宣導、滅火器使用及CPR宣導、登革熱防治等，除此之外現場還發放雙語宣導單，讓移工可以透過自製宣導單加深防災記憶。

第六大隊大隊長邱淵明表示，透過此次機會想讓住民了解到自救的重要性，讓他們在火災發生時能夠保持冷靜，並且掌握應對火災的方法，從而減少生命和財產的損失。另可讓住民知道消防員工作的辛勤，他們表示這次活動讓他們了解到火災的危險性和自救的必要性，對消防員的工作也更加了解和支持。

消防局長李明峯表示，此次活動的宣導內容非常豐富，包括如何預防火災、如何應對火災、如何進行自救等。現代社會，火災事故時有發生，而民眾在生活中的疏忽和不懂得防範常常是火災發生的原因之一。因此，消防員希望透過此次活動讓移工了解到火災的必要性以及如何防範火災。

黃偉哲市長表示，移工宿舍消防安全宣導活動的目的為了讓移工們了解火災防範知識並提高其自救意識。另也提醒外籍移工一起加入防治登革熱行列，防治登革熱沒有其他捷徑，惟有落實孳清再孳清，籲請所有市民朋友澈底落實「巡、倒、清、刷」，共同配合市府防疫措施，攜手齊心守護台南健康家園。