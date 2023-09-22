西安交大將英語考試與學位脫鉤　專家：不代表英文不重要

▲英語考試與學位脫鉤，引起學生熱烈討論。（示意圖／CFP）



文／中央社台北22日電

中國西安交通大學宣布不再將大學英語水準考試成績作為取得畢業學位的條件，在當前局勢下，這項「脫鉤」引發熱議。有專家則指「不掛鉤和不學英語是兩碼事」，更不代表英文不重要。

西安交通大學宣布自本月1日起取消「四六級考試」與學位證掛鉤的消息，20日晚間開始在網上流傳，不久便在社群平台微博衝上熱搜。有些網友聳動評論：「打響脫鉤第一槍」、「一個時代結束了」。

大學英語四、六級考試是由中國教育部主辦的全國性標準化考試。據公開資料，這項考試對大學生的英語能力測量，目的是提高中國的大學英語教學品質。不過，官方並未規定這項考試要作為大學生能否畢業的條件。

濟南日報旗下新媒體「新黃河」21日報導，西安交大並非首個將此考試與學位脫鉤的高等院校。早在10多年前，復旦大學、上海交通大學以及中國農業大學、南方醫科大學、江西理工大學等多所重點大學就陸續宣布不再將英語四級與學位掛鉤。

報導說，即使有些學校仍然將英語四級考試與學位取得掛鉤，但各校採計的合格分數線也並不相同。

報導引述21世紀教育研究院院長熊丙奇說，取消英語四級考試和畢業、學位授予的掛鉤，不是不重視英語，而是要轉變英語教學的應試傾向，「關鍵在於學校必須擺脫應試英語的思路，回歸到英語教學的本身」。

南方日報今天評論，趁機鼓吹「英語無用論」是讓人不陌生的論調，「每每一有風吹草動，借題發揮、歪曲解讀的就不乏其人」，但這不能改變大家對英語重要性的共識。

這篇評論說，正如專家所言，英語教學應該回歸提高英語能力，而不是以實際考試作為英語教學的目標。從這個角度來看，英語成績和學位不掛鉤有利於學生把更多精力放在學習而不是考試上，長遠來看對於能力提升和促進就業有益無害。