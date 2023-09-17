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慈大國考交出漂亮成績單！通過率超高　高分考取秘訣曝光

▲▼慈濟大學醫學院學生在今年考選部第二次專門職業及技術人員高等考試，以高通過率交出漂亮成績單。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲慈濟大學醫學院學生在今年考選部第二次專門職業及技術人員高等考試，以高通過率交出漂亮成績單。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

考選部「112年第二次專門職業及技術人員高等考試」9月12日放榜，慈濟大學醫學院學生表現仍舊亮眼，醫事檢驗師、護理師、中醫師、物理治療師通過率遠高於全國平均及格率，再度交出一張漂亮成績單。

「感謝慈濟大學的環境與師長們，沒有慈濟大學就沒有現在的我」，剛高分考取醫檢師證照的李芢宇這樣說。芢宇表示，在進入大學以前，自己不是一個喜歡讀書的人，進入慈濟大學後，在導師的鼓勵與鞭策，系上同儕的競爭、自我給予的壓力、系上師長的關心，除了讓自己國考高分及格外，還養成規律作息、持之以恆的學習、堅強的心態等用錢也買不到的東西。看到學生能順利取得證照，最高興的莫過於學校師長。

慈濟大學的教育重視理論與實務的結合，再加上有慈濟四大志業提供學生多元學習環境，各學系也會依各自特性做特別規劃，幫助學生更好地準備和應對證照考試。因此自創校以來，每年都維持高通過率優良傳統，甫放榜的「112年第二次專門職業及技術人員高等考試」依舊如此。

醫學檢驗生物技術學系拿下醫事檢驗師75%高通過率（全國28.61%）、護理系護理師90%的通過率（全國45.73％）、物理治療學系物理治療師通過率42.11% （全國22.85％）、學士後中醫學系中醫師第一階段也拿下95.35%通過率 （全國73.95%）。
醫學檢驗技術學系今年有40位同學報名，30人通過，通過率75%（全國28.61%），為全國通過率的2.5倍，交出可與頂尖大學媲美的成果。

醫學檢驗生物技術學系主任張凱誌表示，除了系上老師平日用心教導外，系上也規劃許多配套措施，包括：開設各科國考總論選修課程或課後輔導；提供線上模擬試題及指導，讓學生可隨時刷題測試找到自己的薄弱環節，針對性地進行補充學習；鼓勵學生自主學習，輔導學生制定複習計劃；指導學生合理分配學習時間，並與同學或學長姊交流學習經驗和技巧：更重要的是提醒學生要保持健康狀態，適當的運動、飲食和休息，避免過度疲勞和焦慮。

▲▼慈濟大學醫學院學生在今年考選部第二次專門職業及技術人員高等考試，以高通過率交出漂亮成績單。（圖／慈濟大學提供，下同）

護理系彭台珠主任表示，同學們自發性組成國考準備工作小組同儕間互相幫忙，自己訂定考試進度和規則，從最弱的科目開始複習也會進行模擬考試，而老師們也給予最大的支持，經常關心考生的身心健康狀況以及考題解惑，甚至有老師自發性地給予考生「加課」重點提醒，除此之外，學校提供畢業生讀書空間，在涼爽寬敞的環境下，讓考生可以安心準備考試。感恩慈濟四大志業提供學生多元學習，讓同學拿到了護理師執照後，將所學應用在臨床上，成為專業與人文兼具的白衣大士。

學士後中醫學系系主任林宜信教授表示，慈大中醫師國考高通過率秘訣，第一是師長及學長姊輔導及經驗傳承，其次是系上提供舒適的溫書環境，再加上師長平日的教學內容即涵蓋國考內容，三者兼具讓同學們可以無後顧之憂全心面對考試。學習過程中的人文涵養也是國考品質的關鍵因素，「無語良師」課程，讓同學更謙卑、心更柔軟更有同理心、學習也更認真了。

慈濟大學醫學院陳宗鷹院長表示，慈大為東部唯一設有醫學院的大學，專業與人文兼具是慈大教育的特色，取得證照即是專業能力的展現。感恩慈濟醫療志業提供學生實習及就業的機會，更感恩全球慈濟人的護持，讓慈濟大學的學生可以有豐富的學習資源，做好準備去面對證照考試及未來就業挑戰，而學生國考屢創佳績及職場的表現，不辜負大家對慈濟大學的期望。
 

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