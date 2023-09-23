健酪「草莓酪酪」新登場！香甜不膩一喝療癒「快樂多巴胺」帶來滿滿幸福感

▲草莓的香甜滋味總能帶來滿滿幸福感！與乳酸飲料融合成清爽不膩的健酪新品「草莓酪酪」，忍不住讓草莓控一口接一口大推：「錯過可惜！」（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

「欸，要不要喝飲料？」無論是短短的下課十分鐘或是放學後補習前的放鬆時光，飲料不只是消暑又解渴的必備飲品，更是每天重要的精神糧食！忙碌的課業、生活壓力，讓人又酸又甜的青春物語，都是學生時期的家常便飯。然而面對大大小小的考試，總不能讓壓力和心煩的事情持續在心底發酵，這時想要快速減壓，靠沁涼飲料放鬆心情就是不錯的方法！經典暢銷乳酸飲品「健酪」如今跟上「多巴胺」風潮，全新新品「草莓酪酪」要讓所有男生女生光是拿起瓶身，就被注入滿滿幸福感，必要的時候更可以成為專屬的「脫單」小幫手！

▲健酪新品「草莓酪酪」瓶身以多巴胺色系搭配，光是拿起瓶身就能感受到甜蜜的幸福感。

聽過今年熱潮席捲全球的「多巴胺穿搭」嗎？據聞這是由美國時尚心理學家Dawnn Karen提出的概念，只要穿著色系大膽、明亮鮮豔或花樣搶眼的服裝，就能刺激「多巴胺」分泌進而降低壓力憂鬱、穩定情緒，還能瞬間撥開烏雲，感受心情一秒被點亮的活力朝氣。不得不說如今飲料市場競爭激烈，大家的味蕾也在不知不覺中被養刁，現在再加上還要能從視覺帶動心情愉悅的「多巴胺色系」，簡直是天花板級別的門檻，讓人直呼：「到底誰能做得到！」

▲每天努力生活的同時，一定還要懂得適時療癒身心！像是做自己喜歡的事，喝一口清爽不膩的健酪「草莓酪酪」，讓大腦產生獎勵機制，分泌讓人感到快樂的多巴胺！

這時，帶著全新風味以及粉嫩瓶身的「草莓酪酪」驚喜登場，從外包裝的「多巴胺」俏皮配色，再到讓人忍不住想一喝再喝的乳酸解膩感，都讓人瞬間感到療癒，教科書等級的操作讓網友通通表示：「很可以！」。在想睡又還有好多事沒做完的下午，打開瓶口，聞到熟悉的乳酸香氣，甜而不膩的風味喝得到清新淡雅的草莓香，不只適合幫閨蜜帶一瓶幫她打打氣，甚至還可以給曖昧中的對象「作勢做球」的暗示與驚喜。

好喝不只是王道！利用「草莓酪酪」的搶眼瓶身與獨特風味作為「記憶點」，還能打造專屬的生活儀式感！累積的壓力不僅可以靠「草莓酪酪」紓壓，必修的「愛情學分」當然也能讓「草莓酪酪」神助攻！最大的得分關鍵就在於象徵「粉紅泡泡」的瓶身與酸甜風味，讓人想不戀愛都難，抓準最適合傳情的時刻，遞給心儀對象一瓶草莓酪酪留下「莓好印象」，不論結局是好是壞，最後還是要用「草莓酪酪」給自己擁抱鼓勵，感謝自己勇敢完成青春一定要有的告白回憶！

▲酸香甜美的「草莓酪酪」不只在味蕾留下美好回憶，緊要關頭還能為自己加油打氣！

稍縱即逝的學生時代，更要過得美好燦爛！無論是面對高壓、心情煩躁，或是好不容易能與好友逛街聚餐的喘息時光，手邊有香甜的健酪「草莓酪酪」相伴，再煩惱的課題都能輕鬆面對，隨時以好心情正面出擊。只要到全聯、家樂福、愛買、大潤發等量販店，通通都買得到健酪草莓酪酪啦！

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