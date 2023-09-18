救命最前線！打敗西部資源豐沛城市　花蓮消防局再獲救護銀質獎

▲花蓮消防局再次獲得銀質獎的榮譽，由科長林武正（右）親赴消防署領獎。（圖／花蓮消防局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

每年的9月9日是救護日，當週則是設定為救護週，今年內政部消防署亦循往例辦理績優救護人員的頒獎典禮，表揚全台各地過去一年來在救護領域上表現傑出的人員，今年花蓮縣消防局繼去年獲得績優救護人員團體組銀質獎殊榮後，本年度再次獲得銀質獎的榮譽，日前由科長林武正親赴消防署領獎。



績優救護人員團體獎，是依「受理緊急救護無生命徵象（OHCA）案件，派遣時辨識出OHCA，電話線上指導急救成功（ROSC）率」以及「執行急救處置（CPR+AED）之急救成功率」排序積分累計評比，分數最高的前兩名才能獲得金質獎及銀質獎，花蓮縣能打敗許多西部資源豐沛的城市獲得銀質獎實屬不易。



花蓮縣消防局近幾年在培育高級救護技術員及推動救護品質管理不遺餘力，目前全縣23個分隊24小時均有高級救護技術員待命執行高級心臟救命術，包括給藥及插管等處置，受理報案的119派遣員也積極辨識無生命徵象的案件並即時線上指導民眾CPR，目的就是要讓急救從患者報案開始，盡早著手實施救治處置，讓後續接手的高級救護技術員能夠實施高級心臟救命術，增加急救成功的機率，將急救生命之鏈成功串起。



花蓮縣消防局表示，生命不應該因為地域不同而有差別對待，消防局近幾年爭取花東基金挹注在救護軟、硬體及人員的培訓投注大量心血，均是為了提升花蓮縣居民的生命安全而努力，近幾年急救成功率自109年的19.2%大幅提升至112年8月的30.6%，院前12導程心電圖及時辨識出急性心肌梗塞的案例亦已累積至83例，成效斐然，也藉由此次的獲獎勉勵全體同仁在工作崗位上持續精進，並持續朝金質獎的榮耀邁進。