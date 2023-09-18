　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

救命最前線！打敗西部資源豐沛城市　花蓮消防局再獲救護銀質獎

▲花蓮消防局再次獲得銀質獎的榮譽，由科長林武正（右）親赴消防署領獎。（圖／花蓮消防局提供）

花蓮消防局再次獲得銀質獎的榮譽，由科長林武正（右）親赴消防署領獎。（圖／花蓮消防局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

每年的9月9日是救護日，當週則是設定為救護週，今年內政部消防署亦循往例辦理績優救護人員的頒獎典禮，表揚全台各地過去一年來在救護領域上表現傑出的人員，今年花蓮縣消防局繼去年獲得績優救護人員團體組銀質獎殊榮後，本年度再次獲得銀質獎的榮譽，日前由科長林武正親赴消防署領獎。
 
績優救護人員團體獎，是依「受理緊急救護無生命徵象（OHCA）案件，派遣時辨識出OHCA，電話線上指導急救成功（ROSC）率」以及「執行急救處置（CPR+AED）之急救成功率」排序積分累計評比，分數最高的前兩名才能獲得金質獎及銀質獎，花蓮縣能打敗許多西部資源豐沛的城市獲得銀質獎實屬不易。
 
花蓮縣消防局近幾年在培育高級救護技術員及推動救護品質管理不遺餘力，目前全縣23個分隊24小時均有高級救護技術員待命執行高級心臟救命術，包括給藥及插管等處置，受理報案的119派遣員也積極辨識無生命徵象的案件並即時線上指導民眾CPR，目的就是要讓急救從患者報案開始，盡早著手實施救治處置，讓後續接手的高級救護技術員能夠實施高級心臟救命術，增加急救成功的機率，將急救生命之鏈成功串起。
 
花蓮縣消防局表示，生命不應該因為地域不同而有差別對待，消防局近幾年爭取花東基金挹注在救護軟、硬體及人員的培訓投注大量心血，均是為了提升花蓮縣居民的生命安全而努力，近幾年急救成功率自109年的19.2%大幅提升至112年8月的30.6%，院前12導程心電圖及時辨識出急性心肌梗塞的案例亦已累積至83例，成效斐然，也藉由此次的獲獎勉勵全體同仁在工作崗位上持續精進，並持續朝金質獎的榮耀邁進。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
快訊／午後雷雨來襲！15縣市大雨特報　警戒範圍出爐
快訊／大台北注意瞬間強降雨！　防雷擊強風
1年只營業15天！　超狂中秋餅店開門了
2023最後「補班日」來了！出勤薪資、補假權益一次看
寵物店員工慘遭砍斷手臂！雙煞無悔意　檢方求處重刑
快訊／南韓「國民爺爺」癌逝！　曾主演多部夯劇
造價25.8億！F-35戰機不見了　美軍罕見請求民眾協尋
國慶焰火今晚試放！1500發搶先看　落焰區、佈彈區禁止通行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新住民親子齊聚柚子創意彩繪　慶秋節並體驗台式中秋文化

金門金沙國小工程被終止！營造商到縣府前抗議　工務局回應了

全國原住民獵人首度會師信義鄉　林保署推改良式獵具和山林保育

竹市失業勞工子女就學補助　即日起至10／13受理申請

公共安全有保障　南消雙語外籍移工防災及登革熱防治宣導

防震防災總動員　南消一大結合東山區公所辦理地震演習

台東通勤月票10月2日上線　全台首創三合一售票機

花蓮癌末婦精挑37攝影作品告別人生　姪兒：妳永遠是我第二個媽

救命最前線！打敗西部資源豐沛城市　花蓮消防局再獲救護銀質獎

《自然醒慢活祭》舉辦大地祝福與音療體驗

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

典典寶寶有問必答什麼都說「好！」　喝水乾杯「哈～」..趙小僑笑：哪裡學的！

《瘋神無雙》香蕉結婚了！26歲老婆超美　3大咖致詞..沈玉琳暗Cue「籃球圈友人」

楊繡惠姪子女友「嫌28坪房太小」　爆粗口怒譙：奧梨子假蘋果！

何妤玟同台樂天女孩跳應援　李多慧轉身露疑惑表情超萌

柯P老家頂樓鐵皮拆光剩鋼骨　歷經6小時施工！前後對照曝

新住民親子齊聚柚子創意彩繪　慶秋節並體驗台式中秋文化

金門金沙國小工程被終止！營造商到縣府前抗議　工務局回應了

全國原住民獵人首度會師信義鄉　林保署推改良式獵具和山林保育

竹市失業勞工子女就學補助　即日起至10／13受理申請

公共安全有保障　南消雙語外籍移工防災及登革熱防治宣導

防震防災總動員　南消一大結合東山區公所辦理地震演習

台東通勤月票10月2日上線　全台首創三合一售票機

花蓮癌末婦精挑37攝影作品告別人生　姪兒：妳永遠是我第二個媽

救命最前線！打敗西部資源豐沛城市　花蓮消防局再獲救護銀質獎

《自然醒慢活祭》舉辦大地祝福與音療體驗

路雲宣布未來「終止SF9活動」！　手寫信致歉：過往因我受傷的粉絲

第二十屆中國—東盟博覽會開幕　李強：願擴大進口東盟特色產品

火化場爆火氣！技工手持「骨灰鏟」打公務員　衝突場面曝

快訊／午後雷雨來襲！大台北等「15縣市大雨特報」　警戒範圍出爐

轉音魔王葉秉桓「以為專輯只能賣100張」看到成果淚崩

新住民親子齊聚柚子創意彩繪　慶秋節並體驗台式中秋文化

扯！零食夾娃娃機「夾出過期1個月爆米花」　衛生局怒開2罰單

靠廚餘、雨水維生！動保員見家犬瘦成皮包骨嘆：有人養真的較好嗎

金門金沙國小工程被終止！營造商到縣府前抗議　工務局回應了

陸公布日軍侵華密藏照片實錄　多數相片被蓋上「不許可」禁止發布

峮峮「6秒上下晃動」應援片瘋傳！　網愛了：看30次正常嗎

地方熱門新聞

台中10區大停水33小時　影響30萬戶

移工躲警竟跳深谷　全因這水果太好吃

「螺陽迎太平遶境大會香」重現　預估25萬人次參與

三鶯大橋9月底前全線通車　交通配套縝密就緒

婦人恍神撞倒安全島燈桿　騎士衰撞上

慈大國考交出漂亮成績單　高分考取秘訣曝光

疑製藥工廠倉庫火警消防人員破門搶救

趁廟會活動人多廁所偷拍女子男子遭活逮

花蓮癌末婦攝影展　精挑37作品溫馨告別人生

正隆紙業深耕新北　籌蓋「紙文化探索館」

新北環境知識競賽　環保達人齊聚對決

南消五大隊氧氣流量盤為救護創新作為

國際同濟會台灣總會　副市長感謝攜手新北照顧弱勢

稽查進口蛋　桃園啟動國產蛋價監控機制　

更多熱門

相關新聞

南消五大隊氧氣流量盤為救護創新作為

南消五大隊氧氣流量盤為救護創新作為

救護人員在執行救護任務時，擔負著與死神搶命的責任，其中攜帶式氧氣瓶成為不可缺少工具，但面臨無法準確判斷氧氣瓶剩餘量，可能導致浪費，甚至導致患者中途缺氧的風險，台南市消防局第五大隊大橋高級救護隊隊員劉家傑創意發想製作「氧氣流量盤」，獲台南市消防局救護教官團採納為年度救護創新作為。

即／慘遭大貨車輾壓　單車阿伯插管命危

即／慘遭大貨車輾壓　單車阿伯插管命危

南市消友會第四辦事處頒中秋暨救護獎勵金

南市消友會第四辦事處頒中秋暨救護獎勵金

摩洛哥強震632死！高雄特搜隊整裝隨時馳援

摩洛哥強震632死！高雄特搜隊整裝隨時馳援

北市無人機勘災大直塌陷！松機暫停起降20分鐘　2航班延飛

北市無人機勘災大直塌陷！松機暫停起降20分鐘　2航班延飛

關鍵字：

救命前線打敗資源豐沛消防局救護銀質獎

讀者迴響

熱門新聞

不是賴！　LINE台灣「正式中文名」曝

超大咖男歌手「把空姐罵到跪下」

爆強功能！「LINE未讀訊息」許願新通

病毒很強！醫累到快中鏢　一排家長回報慘況

iPhone 15被爆有「2大缺陷」！

好多人生病　醫：最近病房滿出來

轉雨降溫時間曝　下周可能有颱風影響連假

「世新校花」無預警宣布懷孕！

違停人行道...路人跳上車「通行」踩破前擋

賴佩霞被檢舉了！

BLACKPINK巡演最後一場！Jennie哭到唱不下去

iPhone 16爆6大特點　售價、頂規名稱全出爐

獨／大學首例！政大學生宿舍男女可混住　最新外觀曝光

馬斯克險被Autopilot害死　怒飆特斯拉工程師

詹子賢曝場上脾氣差 只有他敢搭話

更多

最夯影音

更多
國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護

國道4車連環撞「夫妻雙亡」　家屬招魂...警派工程車戒護
許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

許光漢《中餐廳》「又暖又Carry」　主動洗碗.照顧隊友..天生是老公！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

女逛夜市狂比540手勢　路人秒懂報警抓男友！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

5名女乘客飛機上爆衝突　空姐勸架大喊：請停止！

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面