新北三鶯大橋9／23全線通車　侯友宜：加強檢視確保通行安全

▲新北三鶯大橋9月23日全線通車。（圖／新北市政府提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市三鶯地區民眾盼望已久的三鶯大橋改建工程已經完工，將於明（23日）起正式開放全線通車，新北市長侯友宜在通車前夕指示，施工團隊再次嚴格檢視相關設施，務必使往返三鶯地區民眾能有安全便捷又舒適的通行環境。

工務局表示，有50年歷史的三鶯舊橋是三峽、鶯歌居民往來要道，不但老舊裂損，橋梁寬度不足並曾多次遭遇颱風淹沒橋面，因此市府自2018年起在原址展開三鶯大橋改建工程，通車後的三鶯大橋不僅串聯三峽、鶯歌區的觀光景點，也增設下環河路匝道，紓解鶯歌市區壅塞的交通，同時讓三峽往桃園及樹林的交通更為方便。

▲三鶯大橋9月23日通車，施工單位新工處正在橋上進行標誌、標線檢視作業。（圖／新北市工務局提供，下同）



工務局長祝惠美說明，為維持鶯歌與三峽的交通不中斷，三鶯大橋改建分2期施作並採半半施工，在2020年完成第一期兩側匝道工程，隨後立即進行第2期主橋施工，今年初進行兩側機車道、人行道及銜接環河路匝道等工項，全部工程歷經5年「穿著衣服改衣服」的施工過程格外辛苦，也感謝三鶯地區的民眾全力支持施工中的交通改道措施。

祝惠美表示，三鶯大橋長度約596.7公尺、橋寬38.25公尺，總經費約23億元，在市府極力爭取並獲得內政部營建署補助。全線開放通車後，不僅大幅提高橋梁耐震能力，並提供雙向各2個汽車道、兩側機車專用道及人行兼自行車道，未來可結合自行車路線，串聯三峽、鶯歌區的觀光景點，增設的環河路匝道讓往樹林及大溪方向車輛，紓解鶯歌市區的壅塞車流，為即將進行的「2023台灣設計展」帶來順暢的交通。

新工處長王益翔指出，為了讓明天通車順利，施工團隊連日馬不停蹄在現場檢視相關細節，包括劃設標線、標誌等，期待提供三鶯地區民眾順暢舒適的通行環境，籲請行經三鶯大橋駕駛朋友減速慢行熟悉動線，並遵守路口交通指揮，確保行車安全。

▲侯友宜指示三鶯大橋施工團隊，務必在通車前夕嚴格檢視各項設施設備，讓明天通車安全無虞。