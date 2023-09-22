快訊／冷氣機砸死政大女！ 工人和老闆「無悔意」　檢起訴求重判

▲女大生遭冷氣機砸死。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民、劉人豪／新北報導

一對姊妹7月20日下午1時許，在新北市板橋區新埔捷運站2號出口附近一棟大樓等公車，結果21歲妹妹遭17樓墜下的冷氣機砸中，送醫後宣告不治。新北地檢署偵辦後，今（22）日依過失致死罪起訴安裝的李姓工人，以及指派李男前往安裝的空調公司劉姓負責人，檢方認為2人犯後無悔意，請法院從重量刑。

就讀政治大學的21歲黃女，當天午與姊姊準備前往新店駕訓班練車，途中行經板橋新埔站轉乘公車，不料在等車時卻意外遭17樓墜落的窗型冷氣砸中，當場重傷倒地，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

▲黃女等公車時慘遭墜落的冷氣機砸死。（圖／記者陳以昇攝）

裝設冷氣的李姓工人向警方供稱，當時以為已經安裝固定好了才會鬆手，沒想到冷氣竟會整台直接掉下去，李男坦承應是粗心未將螺絲鎖好才會造成意外。法務部日前協助死者家屬申請犯罪被害人補償申請金，預估黃家最高可獲180萬元。

針對本案，法醫高大成也表示，重達33公斤的冷氣機自17樓高處落下，且砸中黃女頭部，瞬間的重量從脊椎一直壓到腿部、再延伸至堅硬地面，因此會造成死者雙腿骨折、從頭裂到腳。高大成指出，以冷氣機的重量，不要說是17樓，只要從3、4樓高度落下，就有可能壓死人。

檢方調查，李男沒安裝該型號冷氣經驗，因未按說明書順序安裝，沒確認冷氣與窗框是否已有固定即鬆手，且沒設防物體飛落機制；劉男明知李男沒有安裝該型號冷氣經驗，李男詢問該如何安裝時未命令立即停工，或指派有能力者到場協助，導致發生憾事。

檢方認為，李男欠缺冷氣安裝能力，劉男為節省人力費用，而任由李男從事高風險工作，犯後仍不思悔過，請法院從重量刑。