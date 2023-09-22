　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／侯友宜訪美展「警察」特質　南非武官之子驚喜現身成亮點

▲▼侯友宜與南非武官之子見面。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

▲侯友宜與南非武官之子見面。（圖／侯友宜競選辦公室提供）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜結束8天訪美行程今天返台，除了與美方重量級智庫、國會議員、前官員見到面外，過程中也出現許多小亮點，例如侯抵達紐約就先參觀紐約市警察局，晚上則「巧遇」同為警察出身的紐約市長亞當斯，而最後一天舊金山僑宴上，26年前陳進興挾持南非武官案中被侯抱出來的小嬰兒查克，驚喜現身相挺，兩人在台上相擁，令全場動容，也為美國行劃下完美句點。綜觀這些插曲，其最大共通點都跟侯出身警探有關，也讓他的人設更為凸出。

在訪美期間，侯友宜跟國會議員碰面時，不忘強調，他是所有總統參選人中，唯一有從警背景的人，而這一特質，讓他在思考台灣國防外交情勢時，會有不同思維，畢竟如侯所說，他是從槍林彈雨中走過來的人，過去擔任警察的生涯中，面對敵人不知凡幾，所以這次他與美國智庫座談時，提出「攻堅理論」，這是他從以前與歹徒對峙周旋時所衍生出來，而這樣的理論放在兩岸關係發展上，也就是他所強調的，兩岸要溝通對話，但也要具備談判的實力，唯有以實力當後盾，才能追求兩岸和平。

再者也因為刑警穩定的性格，讓美方在與侯友宜接觸後，對他有了不一樣的評價，而面對紛擾的國際情勢，強而有力的警察背景領導人，反而更能形塑侯不會是麻煩製造者，而是降低風險的人。

而這次訪美，8天的緊湊行程中，可以看到不少安排巧思，也都與侯友宜的警察特質有關。例如，訪美首站紐約，侯友宜低調與總統蔡英文及副總統賴清德未曾見過的地主紐約市長亞當斯「巧遇」，由於兩人同樣都是從警察崗位上退休，也要面臨選舉，見了面互道加油成功，反而讓人有一種「英雄惜英雄」，惺惺相惜之感，也讓訪美行有了一個好開始。

▲侯友宜今晚與紐約市長艾瑞克.亞當斯（Eric Leroy Adams）經朋友安排下巧遇。（圖／侯辦提供）

▲侯友宜與紐約市長艾瑞克.亞當斯（Eric Leroy Adams）經朋友安排下巧遇。（圖／侯辦提供）

然而另一個大亮點則是查克意外現身侯友宜訪美行最後一天的僑宴上。回顧26年前圍捕要犯陳進興時，侯友宜僅著防彈衣進入南非武官官邸與之周旋，之後抱著小嬰兒出來，這驚心動魄的一幕，讓守在電視機前的全國民眾，留下深刻記憶。

據了解，侯友宜2008年曾在外交部的安排下見到10歲的查克，但經過15年後，侯與查克再次見面，而當年的小嬰兒已經26歲，並於美國僑宴中與侯友宜在台上相擁。隨行人員透露，事前侯友宜並不知道查克會出現，侯見到查克時一度說不出話來，那股驚訝及激動哽在喉間。查克也向侯喊話，「你對我非常重要，沒有你我就不會在」，瞬間感動了台下所有支持者。

查克受訪時也透露，自己是透過媒體得知侯要來舊金山，所以才出席這場晚宴，他認為侯是個很堅強的人，也看得出來他非常關心國家跟社會。據了解，過程中的牽線人則是世界台商會前會長劉雙全。

藍營人士分析，侯友宜警察生涯中，最令人印象深刻之一的就是陳進興挾持南非武官案，當年侯進入武官官邸時，沒有帶任何槍枝，陳進興一度還拿槍抵著侯的頭，沒有相當的膽識，是很難完成任務的。如今當年被救的人出來見證，讓侯勇敢的形象再度被喚醒，因此，兩人見面一定有加分，且是「溫馨」的加分。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／屏東科技公司「化學藥劑外洩」爆炸竄白煙！居民聞惡臭嚇壞
快訊／屏東科技公司倉庫爆炸起火「20人受傷」！多人受困等待救
快訊／屏東工廠火警「爆炸聲傳10公里」
快訊／公開挺郭台銘！國民黨開除徐耀昌黨籍
快訊／IC封測大廠遭搜索！
宋仲基當爸首現身！　帶娃自認「新手」幸福笑了
妻國道下車被撞死！夫跪地崩潰　他賠550萬換免囚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／公開挺郭台銘！　國民黨開除徐耀昌黨籍

黃士修談發言人心法：模擬郭台銘的思考方式　精準回應政策攻防

藍委憂萊豬「實質轉型」變國產豬　薛瑞元：目前沒有萊豬進口

重視國人心理健康　讓「專業的」來

分析／侯友宜訪美展「警察」特質　南非武官之子驚喜現身成亮點

快訊／農業部監督失周釀進口蛋改標國產　陳建仁曝將依法懲處官員

搭北捷捕獲野生市長蔣萬安！國小學童握手興奮喊：今天不洗手了

讚侯友宜訪美獲正面評價　趙少康建議：攘外後快安內

遭指涉黑！民眾黨王新堯赴地檢署　控告「四叉貓」等5人

王鴻薇批鄭文燦閃躲專案報告　行政院：慣例副院長未列席

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

快訊／公開挺郭台銘！　國民黨開除徐耀昌黨籍

黃士修談發言人心法：模擬郭台銘的思考方式　精準回應政策攻防

藍委憂萊豬「實質轉型」變國產豬　薛瑞元：目前沒有萊豬進口

重視國人心理健康　讓「專業的」來

分析／侯友宜訪美展「警察」特質　南非武官之子驚喜現身成亮點

快訊／農業部監督失周釀進口蛋改標國產　陳建仁曝將依法懲處官員

搭北捷捕獲野生市長蔣萬安！國小學童握手興奮喊：今天不洗手了

讚侯友宜訪美獲正面評價　趙少康建議：攘外後快安內

遭指涉黑！民眾黨王新堯赴地檢署　控告「四叉貓」等5人

王鴻薇批鄭文燦閃躲專案報告　行政院：慣例副院長未列席

耿揚名彙集40年經驗　出版《國際遊輪經營管理實務》

快訊／屏東科技公司「化學藥劑外洩」爆炸竄白煙！居民聞惡臭嚇壞

不忍了！IU公司槓上黃牛　非法交易演唱會門票直接除粉籍

屏東科技公司倉庫爆炸起火「20人受傷」！多人受困等待救援

陸劇驚見「AI演員」！超美臉孔神似Angelababy　網看呆：這是假的？

連假衝新店！「植覺市集」60攤免費逛　光雕秀、音樂祭卡司一次看

漁夫放生「136kg革龜」隔天捕獲破百斤鯧魚　嗨喊：龜哥給我好運

科技新尖兵育成　竹市府攜手陽明交大推「AI職訓班」

郭雪芙肌膚吹彈可破！秘密是嬌蘭全新蜂蜜修護黑白霜、皇家蜂王乳平衡油3G

AI股回神！台股翻紅　國泰投信總座估年底可望上看17500點

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

政治熱門新聞

崩潰記者問太多　徐千晴道歉了

快訊／邱國正坦言「最近敵情蠻異常」　曝情報獲得方式含偵蒐雷達

公務員認了外流公文！新竹市府：已由政風調查

蛋商才保證國產　竟是進口蛋大買家

快訊／一屍三命！不只陳吉仲、林聰賢下台　農業部證實「這官員」調職

勤億被曝買百萬巴西蛋　國產聲明下架

進口雞蛋紛擾不斷、有疏失　陳建仁致歉

快訊／公開挺郭台銘！　國民黨開除徐耀昌黨籍

嗆記者問太多！竹市發言人徐千晴今「90度鞠躬道歉」

幕後／「2張截圖」成關鍵　蔣萬安急斬觀傳局長內幕曝光

徐千晴嗆記者問題太多　竹市官員出面代為道歉

進口蛋液標台灣製不罰農業部　薛瑞元回應了

府院高層同意陳吉仲請辭關鍵　未來再遇缺蛋恐難調節需求

侯友宜見南非武官之子　學者：會加分

更多熱門

相關新聞

讚侯友宜訪美獲正面評價　趙少康建議：攘外後快安內

讚侯友宜訪美獲正面評價　趙少康建議：攘外後快安內

對於國民黨總統參選人侯友宜結束為期8天訪美行程，資深媒體人趙少康22日表示，侯友宜會晤了16位美國參眾議員、紐約市長亞當斯，並與智庫進行4場座談，普遍獲得正面評價；而侯所提出的「3D策略」，也讓民進黨只能在雞蛋裡挑骨頭，再次充分展現是一位值得國際信任的領導人選。他認為，如今對外事務底定，選戰倒數100多天，侯友宜應要「攘外後快安內」，積極推動在野整合。

美豬入台也洗產地？　薛瑞元願公開資訊

美豬入台也洗產地？　薛瑞元願公開資訊

綠批侯友宜訪美行「失言、失態、失分」　侯辦嗆：假新聞「再製者」

綠批侯友宜訪美行「失言、失態、失分」　侯辦嗆：假新聞「再製者」

總統參選人宅邸比一比　他毫無懸念「貴人一等」

總統參選人宅邸比一比　他毫無懸念「貴人一等」

2024總統「長照政策」一次看！　柯賴都提「補助住宿型機構」

2024總統「長照政策」一次看！　柯賴都提「補助住宿型機構」

關鍵字：

2024總統2024侯友宜侯友宜國民黨訪美南非武官

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

爽曬iPhone 15 Pro「他開箱1顏色」　鄉民噓爆：已滅火

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

全台iPhone 15「首摔」！螢幕整塊炸裂

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

科技裁員潮來了？　竹科9月已逾40家裁員

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

不是詐騙！一早醒來收簡訊「500元入袋」

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

他曝有人讓座「李昂不要」：她說要去貼文

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

熱門快報

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

相揪挺中華！亞運賽況一把抓

亞洲運動好手齊聚杭州亞運，讓我們一同為中華隊奪金助威！掌握最新賽況不漏接。

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面