分析／侯友宜訪美展「警察」特質　南非武官之子驚喜現身成亮點

▲侯友宜與南非武官之子見面。（圖／侯友宜競選辦公室提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜結束8天訪美行程今天返台，除了與美方重量級智庫、國會議員、前官員見到面外，過程中也出現許多小亮點，例如侯抵達紐約就先參觀紐約市警察局，晚上則「巧遇」同為警察出身的紐約市長亞當斯，而最後一天舊金山僑宴上，26年前陳進興挾持南非武官案中被侯抱出來的小嬰兒查克，驚喜現身相挺，兩人在台上相擁，令全場動容，也為美國行劃下完美句點。綜觀這些插曲，其最大共通點都跟侯出身警探有關，也讓他的人設更為凸出。

在訪美期間，侯友宜跟國會議員碰面時，不忘強調，他是所有總統參選人中，唯一有從警背景的人，而這一特質，讓他在思考台灣國防外交情勢時，會有不同思維，畢竟如侯所說，他是從槍林彈雨中走過來的人，過去擔任警察的生涯中，面對敵人不知凡幾，所以這次他與美國智庫座談時，提出「攻堅理論」，這是他從以前與歹徒對峙周旋時所衍生出來，而這樣的理論放在兩岸關係發展上，也就是他所強調的，兩岸要溝通對話，但也要具備談判的實力，唯有以實力當後盾，才能追求兩岸和平。

再者也因為刑警穩定的性格，讓美方在與侯友宜接觸後，對他有了不一樣的評價，而面對紛擾的國際情勢，強而有力的警察背景領導人，反而更能形塑侯不會是麻煩製造者，而是降低風險的人。

而這次訪美，8天的緊湊行程中，可以看到不少安排巧思，也都與侯友宜的警察特質有關。例如，訪美首站紐約，侯友宜低調與總統蔡英文及副總統賴清德未曾見過的地主紐約市長亞當斯「巧遇」，由於兩人同樣都是從警察崗位上退休，也要面臨選舉，見了面互道加油成功，反而讓人有一種「英雄惜英雄」，惺惺相惜之感，也讓訪美行有了一個好開始。

▲侯友宜與紐約市長艾瑞克.亞當斯（Eric Leroy Adams）經朋友安排下巧遇。（圖／侯辦提供）



然而另一個大亮點則是查克意外現身侯友宜訪美行最後一天的僑宴上。回顧26年前圍捕要犯陳進興時，侯友宜僅著防彈衣進入南非武官官邸與之周旋，之後抱著小嬰兒出來，這驚心動魄的一幕，讓守在電視機前的全國民眾，留下深刻記憶。

據了解，侯友宜2008年曾在外交部的安排下見到10歲的查克，但經過15年後，侯與查克再次見面，而當年的小嬰兒已經26歲，並於美國僑宴中與侯友宜在台上相擁。隨行人員透露，事前侯友宜並不知道查克會出現，侯見到查克時一度說不出話來，那股驚訝及激動哽在喉間。查克也向侯喊話，「你對我非常重要，沒有你我就不會在」，瞬間感動了台下所有支持者。

查克受訪時也透露，自己是透過媒體得知侯要來舊金山，所以才出席這場晚宴，他認為侯是個很堅強的人，也看得出來他非常關心國家跟社會。據了解，過程中的牽線人則是世界台商會前會長劉雙全。

藍營人士分析，侯友宜警察生涯中，最令人印象深刻之一的就是陳進興挾持南非武官案，當年侯進入武官官邸時，沒有帶任何槍枝，陳進興一度還拿槍抵著侯的頭，沒有相當的膽識，是很難完成任務的。如今當年被救的人出來見證，讓侯勇敢的形象再度被喚醒，因此，兩人見面一定有加分，且是「溫馨」的加分。