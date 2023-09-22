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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫稱「為大局一再忍」　郭台銘：我跟侯柯正在談「溝通無礙」

▲2024總統大選被連署人郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲2024總統大選被連署人郭台銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

對於國民黨被2024總統大選被連署人郭台銘辦公室批評是在野整合的破壞者，國民黨主席朱立倫今（22日）直言，大家為了大局一再忍忍忍，「如果你都堅持自我，那怎麼談？」郭台銘晚間回應，他跟總統參選人侯友宜、柯文哲有非常暢通的溝通管道，目前溝通無礙，「很多事情現在也都還在過程中」。

郭辦發言人黃士修曾說國民黨是在野整合的破壞者，朱立倫22日受訪表示，超過六成以上的民意希望能夠政黨輪替，這個時候只有自我，是走不出大局的，只有團結一致最後才能成就大局，過程當中大家都是一再忍忍忍，都是為了大局。朱立倫強調，大家都以大局為重，「如果你都堅持自我，那怎麼談？那只有堅持大局」。

對於朱立倫說大家為了大局一再忍忍忍，郭台銘晚間回應，他跟侯友宜跟柯文哲有非常暢通的溝通管道，目前溝通無礙，「所以我們3位自己在談」，很多事情現在也都還在過程中，「我只有講，我們都還在繼續進行式」。

由於侯友宜結束訪美行，今晨返抵台灣，媒體詢問給侯訪美行打幾分？郭台銘說，美國法律規定不得干涉任何外國政治，現在每個人訪美都有自己的行程跟目的，他不予評論。

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