米其林綠星獎廚師簡天才　指導屏東社區烹調龍膽石斑好滋味

▲新龍社區龍膽石斑加入奶油檸檬醬汁呈現新風味 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣新龍社區、隘寮社區、赤山社區與潮厝社區人員，今(22)日前往高雄市前鎮區的THOMAS CHIEN 餐廳，再次由簡天才師傅指導社區夥伴餐桌菜色，讓社區更知道在地食材如何運用於料理並呈現餐桌上。

THOMAS CHIEN 餐廳甫獲米其林綠星獎，獎項評分標準為「永續作法上最領先」的餐廳，與簡師傅創作料理風格，以各種在地食材，串起法式料理的美味，不謀而合。

簡師傅也被餐飲業被稱為「和農民站在一起的廚師」。因此，6月初透過工作坊，簡師傅與周春米縣長和社區夥伴，將新龍社區的龍膽石斑、赤山社區的鳳梨、潮厝社區的泰國蝦、隘寮社區的黃荊和青葉社區的原民食材與定遠社區的異國香料，轉化為三道屏東在地料理，並於7月發表也讓社區餐桌遊程秒速售光。

為提升社區餐桌菜色與烹煮技巧，社區夥伴在工作坊時便希望簡師傅能再安排一次教學，今日師傅特別撥空傳授龍膽石斑烹調技巧，煎出美味又鮮嫩的魚排、將黃荊再次與肉類結合，提升肉品多層滋味；與再製鳳梨豆腐乳醬，並將原有的蝦膏原料改成泰國蝦，將簡單食材轉化為多種滋味，方便社區於餐桌上的應用，也讓社區收穫良多。

屏東縣政府感謝簡天才師傅願意持續教導農再社區，持續精進菜色，讓社區遊程更加完善；另為展現社區餐桌輔導成果，10月20日晚上6點至8點，6個社區將於縣民公園糖晶體辦理餐桌成果發表會，每人799元，詳見fb「屏東農村再生社區平台」。