【廣編】今年中秋節Mia C’bon濃情款待　巧月獻禮

【廣編】

圖、文／Ｍia C’bon提供

今年8月底公布台灣米其林星級餐廳，其中新增了幾家餐廳獲綠星級榮譽，永續的概念創作料理成為近年食尚趨勢，Ｍia C’bon攜手三度榮獲米其林一星、亞洲50最佳餐廳的MUME主廚林泉，聯手打造星級永續菜單，即日起9月11日～10月31日邀請共享星級盛宴，只要活動期間至Ｍia C’bon頂級超市消費，單筆購物滿499元，並上網登錄發票即可參加Ｍia C’bon【星級ME其林餐桌】登錄發票抽獎活動。

【大獎】亞洲50最佳餐廳MUME雙人星級晚宴套餐，共19名 (價值10,000元)

用餐時間：2023年11月18日晚間18:30，每名可攜伴一位參加。

【二獎】KitchenAid不鏽鋼中華炒鍋，共2名 (市價8,000元)

【三獎】KitchenAid不銹鋼淺燉多用途鍋，共2名 (市價6,000元)

【四獎】KitchenAid陶瓷不沾炒鍋，共2名 (市價4,000元)

【五獎】KitchenAid不鏽鋼主廚萬用鍋，共2名 (市價4,000元)

今年中秋節Ｍia C’bon頂級超市持續突破框架，獻上「享悅中秋.濃情款待」將送禮昇華，不只是份心意，更是盛情招待的人情味，中秋禮盒特別準備世界禮儀代表國日本進口精選，超過20款中秋質感推薦，其中包含：日本送禮喜餅市場市占第一「紅帽子奶味蛋捲禮盒」、東京必買伴手禮「砂糖奶油樹夾心脆餅」、北海道超人氣餅乾「札幌農學校牛奶餅乾」等等，款款都是當地限定禮盒。