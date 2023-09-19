　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

【廣編】今年中秋節Mia C’bon濃情款待　巧月獻禮

▲今年中秋節Mia C’bon濃情款待。（圖／Mia C’bon提供）

【廣編】

圖、文／Ｍia C’bon提供

今年8月底公布台灣米其林星級餐廳，其中新增了幾家餐廳獲綠星級榮譽，永續的概念創作料理成為近年食尚趨勢，Ｍia C’bon攜手三度榮獲米其林一星、亞洲50最佳餐廳的MUME主廚林泉，聯手打造星級永續菜單，即日起9月11日～10月31日邀請共享星級盛宴，只要活動期間至Ｍia C’bon頂級超市消費，單筆購物滿499元，並上網登錄發票即可參加Ｍia C’bon【星級ME其林餐桌】登錄發票抽獎活動。

【大獎】亞洲50最佳餐廳MUME雙人星級晚宴套餐，共19名 (價值10,000元)
用餐時間：2023年11月18日晚間18:30，每名可攜伴一位參加。
【二獎】KitchenAid不鏽鋼中華炒鍋，共2名 (市價8,000元)
【三獎】KitchenAid不銹鋼淺燉多用途鍋，共2名 (市價6,000元)
【四獎】KitchenAid陶瓷不沾炒鍋，共2名 (市價4,000元)
【五獎】KitchenAid不鏽鋼主廚萬用鍋，共2名 (市價4,000元)

今年中秋節Ｍia C’bon頂級超市持續突破框架，獻上「享悅中秋.濃情款待」將送禮昇華，不只是份心意，更是盛情招待的人情味，中秋禮盒特別準備世界禮儀代表國日本進口精選，超過20款中秋質感推薦，其中包含：日本送禮喜餅市場市占第一「紅帽子奶味蛋捲禮盒」、東京必買伴手禮「砂糖奶油樹夾心脆餅」、北海道超人氣餅乾「札幌農學校牛奶餅乾」等等，款款都是當地限定禮盒。

►造星課開班啦！慶《ETstar學習雲》平台開站，限時早鳥優惠4折起，加上「ETSTAR」折扣碼還可再折50元！點我手刀立即搶課☛

ET快訊
收200多萬「拿了錢就跑」　作品交出2張白紙
全聯「1神物」特價　比好市多便宜！內行一口氣搬6瓶
300年首度！　南瑤宮宣布封廟
領錯屍體還退冰　殯儀館險「剖錯人」！高大成說話了
《木曜4》觀眾嘆：越看越難過　邰智源「滾」7字回應
快訊／告周玉蔻首開庭！　張淑娟現身了
快訊／「台版柬埔寨」7萬交保　嫌犯落跑了！
捐路邊女50元！　網友認出「高雄都市傳說」：她比你有錢

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

蔬菜、醬料任選任搭！　嗜辣者最愛「青花椒烤雞腿堡」來了

【廣編】今年中秋節Mia C’bon濃情款待　巧月獻禮

【廣編】慶祝時刻大口吃肉痛快乾杯　日本機票幸運抽

肯德基「7吋巨大蛋撻」回歸！全台55門市「夜間現做」限時開賣

限時4天！超商「特濃美式下殺32元」　消費滿200元送200元

年度最殺！豐原太平洋百貨週年慶強勢登場　霸氣回饋38%

炸雞控衝了！　麥當勞最新「大紅袍香麻炸雞腿」限時35天搶吃

汪汪隊粉絲瘋搶！好市多獨家「妙而舒汪汪隊尿布」網購隱藏優惠中

超商「隱藏版優惠」再+1！　霜淇淋、咖啡買1送1爽吃到年底

今天就喝！超商「7款咖啡飲品組合優惠」來了　特大杯思樂冰39元

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

拉風的男人！亞洲統神開球　自曝喜歡打擊：能打130km

藍心湄噹王力宏認「心直口快」　自責：很討厭我死八婆的表情

李多慧雨天應援差點摔倒　嚇到張嘴定格反應超可愛

大冠鷲捕食蛇「反遭纏繞」　露驚恐神情...暖男出手相救

櫃姐看起來很閒沒事做？　她揭密：縫衣理貨樣樣來

蔬菜、醬料任選任搭！　嗜辣者最愛「青花椒烤雞腿堡」來了

【廣編】今年中秋節Mia C’bon濃情款待　巧月獻禮

【廣編】慶祝時刻大口吃肉痛快乾杯　日本機票幸運抽

肯德基「7吋巨大蛋撻」回歸！全台55門市「夜間現做」限時開賣

限時4天！超商「特濃美式下殺32元」　消費滿200元送200元

年度最殺！豐原太平洋百貨週年慶強勢登場　霸氣回饋38%

炸雞控衝了！　麥當勞最新「大紅袍香麻炸雞腿」限時35天搶吃

汪汪隊粉絲瘋搶！好市多獨家「妙而舒汪汪隊尿布」網購隱藏優惠中

超商「隱藏版優惠」再+1！　霜淇淋、咖啡買1送1爽吃到年底

今天就喝！超商「7款咖啡飲品組合優惠」來了　特大杯思樂冰39元

與彭文正合照遭批藐視法律　侯辦轟「雙標」：綠與黑金掛勾時有所聞

台中查獲1665顆國產「未來蛋」　盧秀燕：開罰4萬至400萬元

告五人成大中華區代言人！　鍍金「躍升千萬身價」超狂

南投山城黑客松競賽報名10／31止　號召學生組隊拚數位創意

《木曜4》粉絲喊難看「邰智源喊滾」！網翻直播：不是第一次罵了

改款「新CMC Zinger 5人座」價格流出！1.5升渦輪油耗13.4km／L

德外長稱習近平為獨裁者　陸外交部：政治挑釁已提交涉

蔡詩芸爆婚變後首現身回應　「幸福是自己給的」曝現階段心情

北市團膳業者用到違規「混蛋」！20家補習班受害「900學童吃下肚」

杜絕進口蛋　嘉義縣跨局處聯合稽查學校午餐

陸男被鼓動從橋上跳水　假髮半空中飛起引眾笑

消費熱門新聞

醫美保養探「深淺」！

超商「7款咖啡飲品組合優惠」爽喝

超商隱藏版優惠搶霜淇淋、咖啡買1送1

汪汪隊粉絲瘋搶！好市多獨家「妙而舒汪汪隊尿布」網購隱藏優惠中

肯德基「7吋巨大蛋撻」限時開賣

好市多2023日本必買神物緊急補貨

速食店「買1送3」限時15天搶吃！

麥當勞最新大紅袍香麻炸雞腿來了

速食店限時5天不限量「免費送堡」

超商首推雲端發票抽獎送400萬元點數獎金

速食店戰斧雞腿連24天下殺61折吃！

民調／票選三冠王洗髮品牌出爐

限時4天！超商特濃美式下殺32元

3款beard papa’s聯名新品超商開吃

更多熱門

相關新聞

大口吃肉痛快乾杯　日本機票幸運抽

大口吃肉痛快乾杯　日本機票幸運抽

還在尋找聚餐好地點？乾杯燒肉居酒屋新一波好康活動限時開跑，免費華航熊本機票大獎，等你帶回家！

跟團訂不二家蛋黃酥面交　2小時等嘸人！內行：詐騙

跟團訂不二家蛋黃酥面交　2小時等嘸人！內行：詐騙

美媒：中國經濟困境　恐比30年前的日本更嚴重

美媒：中國經濟困境　恐比30年前的日本更嚴重

中秋節沒人約！他求問「烤肉退流行了嗎」

中秋節沒人約！他求問「烤肉退流行了嗎」

中秋節近了！快收超狂4張「北捷燒肉地圖」

中秋節近了！快收超狂4張「北捷燒肉地圖」

關鍵字：

中秋節Mia C’bon米其林禮盒日本

讀者迴響

熱門新聞

勞保繳一輩子成泡沫！ 專家曝4種人退休領不到錢

陸重機女神隧道自撞慘死…血肉模糊最後畫面曝

對台灣朋友很抱歉　鈴木敏夫官宣：神隱少女不是九份

好多大人小孩發燒　醫揪元凶

「颱風窩」要來了！明雨區擴大　降溫時間曝

百億大亨「小30歲嫩女友」生兒滿月　住信義區豪宅

王陽明蔡詩芸婚變首合體！爆「他鐵了心要離婚」

即／爆料大小S認識藥頭挨告　葛斯齊聲請黃子佼作證

方文琳離婚17年「同框前夫現任妻」

最便宜4G方案！中華電信輕速吃到飽　月租費157元

可不可「2大飲品買1送1」只有5天

百億大亨「搭遊艇坐桶子」偷渡　船主竟是姚元浩搭檔

交往1個月閃婚　孕妻激將法討錢GG

台劇天花板是「這部」！網友激推

小彬彬賠光兒300萬「現業績翻漲年末分紅」

更多

最夯影音

更多
戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步

戴佩妮遞麥男粉爆紅！5年後又遇見了　神重現《怎樣》..現場讚：有進步
BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

BLACKPINK一年世巡結束「仍未公布續約」　Lisa台上落淚...Jennie哭到唱不下去QQ

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

不滿違規仔臨停人行道　他跳上車踩破擋風玻璃

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

有一種友情叫阮經天、張鈞甯！　16年交往「從沒背棄過我！」

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

「晤談收費2.3萬」惹議　賴佩霞：沒說過是心理師

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

《豈有此呂》揭露「北宜公路鬼故事」真相

開天眼記者也當過山道猴子 揭祕山道女孩真實身分 ｜吳居諴

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面