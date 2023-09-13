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卡努重創致原鄉長者取藥用藥更艱辛　原民社區藥師熱心到府服務

▲南投社區藥局原住民藥師賴君君到府服務，守護偏鄉長者。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投社區藥局原住民藥師賴君君（左）到府服務，守護偏鄉長者。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣幅員遼闊，加上醫療資源不足及不均，偏鄉和原鄉獨居長者及身心障礙者，在就醫取藥上常有不便及用藥安全等問題；南投縣衛生局因此結合縣內藥師公會執行「藥事照護計畫」，由社區藥師前進偏（原）鄉家戶，執行送藥到府、用藥諮詢等藥事服務，守護長者及身心障礙者的用藥安全。

執行送藥到府的藥師賴君君本身是仁愛鄉泰雅族原民住民，現於埔里鎮原力藥局服務；他表示就仁愛鄉來說，許多部落的長者及行動不便者就醫及領藥十分困難，目前更無健保藥局可就近提供服務，而8月卡努颱風重創家鄉，土石流及坍方讓就醫取藥之路更加艱辛，還好有他們社區藥局藥師送藥到家戶，關懷長者檢視用藥情形，確保用藥安全。

▲南投社區藥局原住民藥師賴君君到府服務，守護偏鄉長者。（圖／南投縣政府提供）

賴君君說，很高興有機會能守護家鄉、照護族人，家住仁愛鄉親愛村的石奶奶也開心表示：「謝謝藥師送藥到我家來，指導我如何正確用藥，解決我們原鄉長者就醫取藥不便的問題。」

縣府衛生局長陳南松表示，全縣獨居長者約為2600人，今年度已服務有需求者近300人，感謝南投縣社區藥局及藥事人員們不辭辛勞、犧牲個人時間，配合衛生局政策執行，未來仍有許多公衛計畫需要藥界專業的參與，期盼南投縣藥事人員們持續支持。

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