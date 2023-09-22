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南消災害防救志工江信村　當選全國災害防救志工菁英

▲台南市虎尾寮民間緊急救援隊總幹事江信村，當選2023年度全國災害防救志工菁英。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市虎尾寮民間緊急救援隊總幹事江信村，當選2023年度全國災害防救志工菁英。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市虎尾寮民間緊急救援隊總幹事江信村，當選2023年度全國災害防救志工菁英，為祝賀江信村獲獎殊榮及表彰其對災害防救組織的貢獻，消防局長李明峯特指派民力運用科長王金山率幹部代表，由隊長黃英慈陪同登門公開表揚，除恭賀當選者，也藉此激勵災害防救團隊成員服務士氣，進而提升災害防救效益。

▲台南市虎尾寮民間緊急救援隊總幹事江信村，當選2023年度全國災害防救志工菁英。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，災害防救志工們平時為達成防救災任務，辛勞的訓練付出，不求回報，犧牲奉獻的精神，帶給社會正面的力量，希望藉由表揚勞苦功高的災害防救志工，活化民間災害防救團體及組織，激勵成員服務士氣，一同守護我們生活的家園。

▲台南市虎尾寮民間緊急救援隊總幹事江信村，當選2023年度全國災害防救志工菁英。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯說，災害防救志工為消防志工的一種，志願服務於消防局之民間救難單位，由消防機關輔導成立，並依災害防救法規定辦理登錄。其由社區居民經過適當訓練，具備自救救人的基本技能，可進行簡易救援及緊急救護等工作，減緩人命傷亡及減輕消防救災人員的負擔，進而發揮敦親睦鄰、守望相助之精神，此次能當選實至名歸。

▲台南市虎尾寮民間緊急救援隊總幹事江信村，當選2023年度全國災害防救志工菁英。（圖／記者林東良翻攝，下同）

江信村原屬職業軍人，於1982年隨軍隊移防至台南，因府城人文風情的吸引，選擇在台南落地生根。因得知虎尾寮地區位處後甲里斷層帶上，每每發生地震，總會心繫著社區的安危。此時此刻，守護家園的軍人魂與志業，在心中油然而生；在聽聞籌組社區型民間緊急救援隊時，毅然決然地加入了該組織，成為創始成員之一，為災害防救工作盡一份心力。其間參與莫拉克、凡那比、尼伯特、莫蘭蒂、白鹿及梅花颱風救災勤務。另為了提升防救災技能與知識，亦取得初級救護技術員及防災士的證照資格，在災害防救的道路上精益求精，以期成為災害防救的急先鋒。

▲台南市虎尾寮民間緊急救援隊總幹事江信村，當選2023年度全國災害防救志工菁英。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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