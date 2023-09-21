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抗震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」　921南消七大於校園防震防災宣導

▲台南市消防局第七大隊中正分隊、灣裡分隊21日，分別在台南女中、龍崗國小，舉辦防震防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局第七大隊中正分隊、灣裡分隊21日，分別在台南女中、龍崗國小，舉辦防震防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第七大隊中正分隊、灣裡分隊21日，分別在台南女中、龍崗國小，舉辦防震防災宣導活動，此次活動加強推廣正確的學習抗震保命要領，讓學生能夠在地震發生時保護自己的安全。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊、灣裡分隊21日，分別在台南女中、龍崗國小，舉辦防震防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南女中活動中，中正分隊宣導防災常識與消防相關知識，教導學生如何判別地震造成的危險因子，以及地震時的正確應變作為，及保護頭部的重要性。地震發生時，應該趴下、掩護、穩住，並在地震停止後儘速離開建築物以確保安全，更把此觀念拓展應用到其他類型場所如戶外廣場、公共場所、捷運火車上等等。此外，也透過分享火災案例，將火災避難逃生觀念用生動活潑的教學方式傳遞給學生，內容如「小火快逃、濃煙關門、火災發生時應先大聲示警等」觀念，更讓師生學習滅火器操作口訣「拉、瞄、壓、掃」及實際滅火，讓台南女中師生收穫滿滿。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊、灣裡分隊21日，分別在台南女中、龍崗國小，舉辦防震防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

9月21日為國家防災日，為提升國小學童防火防災意識，消防局第七大隊灣裡分隊21日上午9時21分與南區崗國小合作辦理「921防災演練」，本次活動配合中央氣象局的「國家級警報」訊息，接獲地震警報聲響與簡訊，模擬地震發生，讓學童們演練抗震保命3步驟「趴下、掩護、穩住」，期望透過學校演練，讓防火防災的觀念深植於校園各角落。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊、灣裡分隊21日，分別在台南女中、龍崗國小，舉辦防震防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

防火宣導內容重點項目為防震知識暨演練、火災預防知識、住宅用火災警報器、CPR等多項內容，由消防同仁教導學生演練「趴下、掩護、穩住」抗震保命要領，也提醒老師疏散時秉持「不推、不跑、不語」原則，有效引導避難，降低師生面對災害的傷害。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊、灣裡分隊21日，分別在台南女中、龍崗國小，舉辦防震防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊大隊長石家源表示，每年9月21日為「國家防災日」，內政部會透過「災防告警細胞廣播訊息系統」發布「國家防災日地震警報」訊息，希望各級校園透過實際演練，讓師生面對災害發生時，能確保生命安全。國家防災日期間，消防局於實體賣場及網路平臺設置「防災專區」，供民眾購置防災用品，以備不時之需。

消防局長李明峯也秉持市長黃偉哲的施政理念，持續推動防災防火宣導，期望藉由辦理本次實際演練，讓正確的防災觀念向下扎根進而提升台南市民防火防災意識，並同時培養師生災害應處能力。

▲台南市消防局第七大隊中正分隊、灣裡分隊21日，分別在台南女中、龍崗國小，舉辦防震防災宣導活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局第七大隊也在此呼籲民眾，要建立地震防災觀念及應變能力，在家平時就要固定家具、準備「緊急避難包」，萬一發生地震勿慌張，最重要的就是保護頭、頸部避免受傷，立即做好抗震三步驟「趴下、掩護、穩住」，躲在桌子下時可握住桌腳，當桌子隨地震移動時，桌下的人也可隨著桌子移動，形成防護屏障，才能將災害損失降到最低。而台南市政府消防局也會不斷透過各種平台或時機來傳達相關資訊，期使提升市民的防火防災意識，打造更有抗災韌性的宜居城市。

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