921國家防災日　南消六甲分隊深入校園強化防災教育

▲台南市消防局第二大隊六甲分隊，21日至六甲區林鳳國小，結合921國家防災日辦理防災教育宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局第二大隊六甲分隊，21日至六甲區林鳳國小，結合921國家防災日辦理防災教育宣導，與全國同步進行模擬8.2級地震演練及防災教育宣導，並介紹921地震的歷史災例，帶來慘痛的傷亡與損失。

消防人員配合防震口訣「趴下、掩護、穩住」的實地演練，加深防災意識，如遇地震發生時才可保護自身安全。此次模擬演練十分逼真，更讓全校師生意識到地震後可能伴隨震後火災發生，透過生動活潑的宣導，提醒小孩不可玩火、用火、用電安全及居家安裝住警器的重要性，呈現相關火災逃生常識、如何撥打119電話，有效提升校園防災效果，讓防災向下扎根，奠定良好的防災基礎。

消防局局長李明峯表示，今日是921國家防災日防災演習，並分別有地震速報及海嘯警報演練訊息演練，同步運用防空警報系統，請市民勿驚慌並配合做好防災演練，平時的整備及災時的應變都相當重要，唯有做好萬全的準備，才能將損害降至最低。尤其遇到地震的時候，不要慌張，記住「趴下、掩護、穩住」。

第二救災救護大隊長王騰毅表示，結合國家防災日防災教育宣導，透過歷史的重大災例，喚起民眾對於災害的記憶與重視，強化自身的防災應變能力，才能有效降低災害帶來的損失。隨著氣候變遷，災害時常伴隨著複合性災害，往往帶來意想不到的災情，唯有從小扎根防火、防災的觀念，將防災觀念融入於日常生活中，再傳遞給家人、朋友正確防災觀念，才能達到防災教育的最大效果。

第二救災救護大隊長王騰毅指出，再過幾天更是中秋節連假，提醒購買合格標示的爆竹煙火，更需注意施放煙火安全，以及中秋節烤肉完後，炭火應確實熄滅，才能在節慶團聚的時候玩得安心、放心，平安順心的過中秋佳節。