深化防災意識　南消一大東山分隊聯手東山國中實施防火防震演練

▲台南市消防局第一大隊東山消防分隊，向東山國中全體師生實施地震避難宣導，以期地震來臨時教師實施正確引導，學生正確避難逃生。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

9月21日為國家防災日，台南市消防局第一大隊東山消防分隊，藉演練機會向東山國中全體師生實施地震避難宣導，以期地震來臨時教師實施正確引導，學生正確避難逃生。

這次防震防災宣導，重點包括示範正確之地震保命三步驟「趴下Drop、掩護Cover、穩住並抓住桌腳Hold on」等動作外，並介紹緊急避難包所必備之物品，讓防震教育從小扎根並落實至日常生活中，同時亦進行防火觀念教育，內容包含滅火器操作講解『拉、瞄、壓、掃』、CPR教學、使用爐具烹煮時『人離火熄』、『老舊電線更換，延長線安全使用方式』、『住宅用火災警報器』裝設注意事項、瓦斯桶應有『檢驗合格標誌』、購買煙火爆竹要認明爆竹煙火的「認可標示」、防範一氧化碳中毒等宣導，提高師生防災知識及初期滅火的技能，教導學生如何檢視家中危險因子，進而改善，以避免災害之發生。

消防局第一救災救護大隊陳博文大隊長表示，防災教育及宣導為預防各式災害根本之道，災害來臨時，唯有預先做好防災整備及擁有正確防災相關知識才能將傷害降至最低。