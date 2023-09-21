台東「秀給你看」　幸福電影院邀績優志工欣賞熱門影片

▲財團法人寶桑教育基金會與台東縣政府社會處合作舉行「2023幸福電影院活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

讓幸福傳遞到臺東每個角落，財團法人寶桑教育基金會與台東縣政府社會處合作舉行「2023幸福電影院活動」，邀請許績優志工到台東秀泰影城來欣賞電影，社會處對於縣內志工長期為社會大眾的無私奉獻表示感激之情，社會處表示，這群都是深耕台東服務的資深志工，同時也是將在今年12月3日於金馨獎受表揚的績優志工們，希望藉由互相交流，在電影院享受惬意的午後時光。

繼首場7月5日特別邀請身障機構、團體及家戶一同欣賞了暑假最夯最熱門的「變形金剛：萬獸崛起」，也陸續在8月9日、16日辦理脫貧家戶及兒少機構場次，播映皆是當月熱門電影，為了延續幸福，縣府社會處誠摯地邀請績優志工，一起享受精彩的電影私刑教育3。

社會處長陳淑蘭表示，縣府團隊近年來積極推展志願服務，為志工們專設台東縣志願服務推廣中心，除了提供志工服務諮詢，換發志願服務紀錄冊、辦理志工訓練，也為志工投保平安保險，為志工建立完整的保障制度;此外每年發行志工專刊；創辦志工學苑、防暴志工等，並推動時間銀行招募志工成為會員，讓各類志工更走向專業志工，台東縣志願服務推廣中心將持續完善志工制度，依不同需求招募具專業服務背景之志工加入服務行列，共同打造公私協力、友善移居的幸福台東。



寶桑基金會執行長陳世賢說到，最感動的看見這些志工團體臉上充滿笑容，就是我們最大的幸福！因為有著你們，讓美麗的台東添了一分色彩更加生氣蓬勃，志工們對服務都充滿著熱情，經常看到他們的身影，無論是常見的社區環境維護、陪伴獨居老人及與醫院裡的溫馨關懷等，到處都可見志工蹤影穿梭。

此次活動中寶桑教育基金會的志工們也協助動線引導，幫忙長輩上下樓梯，及用手電筒照亮漆黑電影院的路線，陪伴上廁所服務等等；志工說，能夠為大家服務是最快樂的，期盼透過這些活動，讓溫暖與感動傳遞下去，這才真正符合幸福電影院的目的。