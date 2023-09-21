　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台東「秀給你看」　幸福電影院邀績優志工欣賞熱門影片

▲財團法人寶桑教育基金會與台東縣政府社會處合作舉行「2023幸福電影院活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲財團法人寶桑教育基金會與台東縣政府社會處合作舉行「2023幸福電影院活動」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

讓幸福傳遞到臺東每個角落，財團法人寶桑教育基金會與台東縣政府社會處合作舉行「2023幸福電影院活動」，邀請許績優志工到台東秀泰影城來欣賞電影，社會處對於縣內志工長期為社會大眾的無私奉獻表示感激之情，社會處表示，這群都是深耕台東服務的資深志工，同時也是將在今年12月3日於金馨獎受表揚的績優志工們，希望藉由互相交流，在電影院享受惬意的午後時光。

繼首場7月5日特別邀請身障機構、團體及家戶一同欣賞了暑假最夯最熱門的「變形金剛：萬獸崛起」，也陸續在8月9日、16日辦理脫貧家戶及兒少機構場次，播映皆是當月熱門電影，為了延續幸福，縣府社會處誠摯地邀請績優志工，一起享受精彩的電影私刑教育3。

社會處長陳淑蘭表示，縣府團隊近年來積極推展志願服務，為志工們專設台東縣志願服務推廣中心，除了提供志工服務諮詢，換發志願服務紀錄冊、辦理志工訓練，也為志工投保平安保險，為志工建立完整的保障制度;此外每年發行志工專刊；創辦志工學苑、防暴志工等，並推動時間銀行招募志工成為會員，讓各類志工更走向專業志工，台東縣志願服務推廣中心將持續完善志工制度，依不同需求招募具專業服務背景之志工加入服務行列，共同打造公私協力、友善移居的幸福台東。

寶桑基金會執行長陳世賢說到，最感動的看見這些志工團體臉上充滿笑容，就是我們最大的幸福！因為有著你們，讓美麗的台東添了一分色彩更加生氣蓬勃，志工們對服務都充滿著熱情，經常看到他們的身影，無論是常見的社區環境維護、陪伴獨居老人及與醫院裡的溫馨關懷等，到處都可見志工蹤影穿梭。

此次活動中寶桑教育基金會的志工們也協助動線引導，幫忙長輩上下樓梯，及用手電筒照亮漆黑電影院的路線，陪伴上廁所服務等等；志工說，能夠為大家服務是最快樂的，期盼透過這些活動，讓溫暖與感動傳遞下去，這才真正符合幸福電影院的目的。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
快訊／下班注意！國2火燒車回堵3公里
劉亞仁遭「鈔票砸臉」！民眾怒：給你拿去監獄用
朱國榮潛逃5億保釋金恐沒收　4億是她出的「我也沒辦法」
快訊／國1火燒月餅車　駕駛跳車救禮盒
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」成功喇舌美國帥哥
酒吧一晚5、6人貼上來！　妹子用「1神招」秒喇舌美國帥哥
快訊／中華男足亞運65年首顆進球+首勝到手
「鯨魚爆炸」血水臟器狂噴！　染紅加州海岸

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

藝人獻身反詐宣導！明星父女隊登場　宣導短片超溫馨

領頭羊！有機青年高峰會23國參與　構建國際交流平台在花蓮

高雄雙語學校132學童參訪世客博覽會　體驗各地客家文化之美

台東2023長青嘉年華開跑　長輩歡聚享受聽歌美好時光

台東「秀給你看」　幸福電影院邀績優志工欣賞熱門影片

益生獅友慰警捐愛心　台中市議員林霈涵感恩中秋寄溫暖

3度全國賽奪冠　南投名間三光國中棒球隊宿舍工程發包

斗六這裡16戶民宅無自來水　歷30年終擺脫「寄水錶」

部桃樂居日照中心「智憶流動」藝術展　失智長者用畫作述說人生

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妹子開車指定穿專屬鞋　換1雙就不會開：沒Fu

周玉蔻當庭道歉「不是故意」　張淑娟批太廉價：應退媒體圈

昆凌聽周杰倫不舒服「立刻飛身邊」　結婚周年曝：禮物可自己挑XD

豬販月入20萬輕鬆賺？ 背後艱辛嚇走一票年輕人

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

藝人獻身反詐宣導！明星父女隊登場　宣導短片超溫馨

領頭羊！有機青年高峰會23國參與　構建國際交流平台在花蓮

高雄雙語學校132學童參訪世客博覽會　體驗各地客家文化之美

台東2023長青嘉年華開跑　長輩歡聚享受聽歌美好時光

台東「秀給你看」　幸福電影院邀績優志工欣賞熱門影片

益生獅友慰警捐愛心　台中市議員林霈涵感恩中秋寄溫暖

3度全國賽奪冠　南投名間三光國中棒球隊宿舍工程發包

斗六這裡16戶民宅無自來水　歷30年終擺脫「寄水錶」

部桃樂居日照中心「智憶流動」藝術展　失智長者用畫作述說人生

進口蛋屢遭質疑！專家建議：在生產國做好洗選油封＋全程冷鏈

化療太痛苦！女音樂家罹乳癌中斷治療　短短1年「早期變晚期」

快訊／桃園國2東向路肩火燒車　下班尖峰車流回堵3公里

政院通過「最低工資法」草案　時力批：跳票7年賴清德一句話就放行

賴清德今參拜馬祖境天后宮　遠眺對岸嘆「和平無價」

平安過中秋！智慧科技疏導交通　花蓮警籲聚餐勿酒駕

藝人獻身反詐宣導！明星父女隊登場　宣導短片超溫馨

暗酸郭台銘！呂秀蓮：選總統別自認「大老闆」　莫騙票找女性搭檔

老爺酒店首度賣「牛肉麵冷凍包」！2口味可選　9月底前買5送1

半夜起床喝奶...嬰兒床被「白毛汪霸佔」　牠露出得意笑容

萌柴機車踏板上燦笑等媽　她繞後一看...屁股全騰空

地方熱門新聞

蛋品流向仍說不清　台農、信興各罰50萬

耗時5年「三鶯大橋」改建完成！23日全線通車　紓解市區交通

為重傷動物謀福利！新北召開「毛寶貝生命之光會議」保障生命權益

裸視3D弧形螢幕　邱佩琳：打造基隆城市新光點

大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

台南建物及死亡火災起火原因電氣第1名

全國十大優良防火管理人李忠信組長出線

台南安南區鹿耳門溪出海口航道淤沙改善

TDR爭議未解　法界人士憂心：恐侵害人權

台南統一企業吳政憲獲全國十大優良防火管理人

新北有課！免費Canva實作＋個人品牌經營

921南消七大於校園防震防災宣導

基隆市民聯合婚禮　謝國樑祝福全場新人

高雄民宅路口擺木櫃！民眾以為是棺材嚇壞

更多熱門

相關新聞

通勤月票使用破億大關！再推加強版優惠　第二波5大區10／2起上路

通勤月票使用破億大關！再推加強版優惠　第二波5大區10／2起上路

北中南三大生活圈通勤月票使用已破1億人次大關，10月2日起，第二波5大區通勤月票將陸續上路，包括花蓮最低199元起、基隆市288元、台東縣299元、宜蘭縣750元起、桃竹竹苗1200元等。另基北北桃、中彰投苗通勤月票還將推出「加強版」優惠，39條跨境客運部分區間將納入優惠。

關山警防詐+交安宣導　寓教於樂效果佳

關山警防詐+交安宣導　寓教於樂效果佳

台東環保局淨港　清出58kg廢棄物

台東環保局淨港　清出58kg廢棄物

大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

大武之心南迴驛　「全台最美休息站」超好拍

台東縣府籲民眾接種肺炎鏈球菌疫苗

台東縣府籲民眾接種肺炎鏈球菌疫苗

關鍵字：

志工電影台東

讀者迴響

熱門新聞

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

男友不想要　她獨力生女心一橫13萬賣了

中信啦啦隊宣布結婚！　「帥尪正面照曝光」甜閃：找到人生神隊友

《京城怪物》劇組出事！　工作人員身亡

日本人愛上台灣「1款平價泡麵」！　東京貴3倍照樣買爆

作家搭捷運　轟3年輕人不讓博愛座

快訊／新竹工安意外！工人8樓直墜1樓慘死

李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」

陸女大生軍訓熱舞「豪乳彈出來」　台下一片驚呼

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

瑞芳爬山2死　專家曝4大保命守則

「3生肖」財運旺！威力彩今頭獎7.2億　黃金下注時段曝

柚子和「10類藥一起吃」恐致命！醫：間隔2小時也沒用

韓媒爆BLACKPINK「只有Rosé續約」

更多

最夯影音

更多
李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看

李多慧裙子被怪風吹掀　害羞遮掩模樣破億觀看
45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

45歲梁靜茹唱《燕尾蝶》破音！　「27秒翻車現場」網震驚

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

三峽砂石車搶快闖紅燈　外送員連人帶車遭「吞沒」

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面