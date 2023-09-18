陸公布日軍侵華密藏照片實錄　多數相片被蓋上「不許可」禁止發布

▲偽滿皇宮博物院在「918事變」92週年公布《日本秘藏侵華戰爭照片實錄》叢書。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸偽滿皇宮博物院今（18）日發布新出版的學術研究圖書《日本秘藏侵華戰爭照片實錄》，這套書籍收錄歷史照片共1407張，部分首次公開的照片是從1931年到1945年日本發動侵華戰爭期間，日本人透過自身鏡頭記錄戰場的景象，同時，由於在當時事涉敏感，部分照片也被官方印上「不許可」的紅章，禁止對外發布。

《澎湃新聞》報導，該書從2018年開始徵集、整理、研究，編著，經過多輪審校，歷時5年多，終於面世。偽滿皇宮博物院作者團隊表示，希望用扎實的學術研究，用鐵一樣的證據，書寫不容辯駁的歷史內容。

據了解，該系列叢書共分為《鼓動與粉飾戰爭》；《保守與隱匿戰時機密》；《武力侵華與戰場暴行》及《搶佔破壞與經濟掠奪》四冊。偽滿皇宮博物院作者團隊對照片進行分類整理與分冊研究，從不同面向和角度對外展現日本侵華戰爭的史料。

此外，大部分收錄的照片被當時的日本軍部審查人員蓋上「不許可」的印戳，禁止公開發表。據悉，日本侵華戰爭期間，官方對戰時資訊和照片有嚴格的審查制度，將戰場照片分為不許可，即不允許發表；審查，即經批准審查發表；檢閱濟，即允許發表等三個「輿論統制」等級。

偽滿皇宮博物院作者團隊透露，這1千多張照片十分珍貴，是由日本人最直觀、全面地記錄該國武裝攻佔中國領土、掠奪資源、進行殘酷軍事殖民統治的影像史料，從不許可、審查、檢閱濟等三種不同軍部審核結果，反映出日本在侵華戰爭中操縱輿論、實施新聞審查的體制，「不利的形象、殘暴的內容、保守的秘密都被掩蓋，這些不許可，都成為日軍侵華的證據。」