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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

55架次共機擾台！　國防部籲北京當局：即刻停止破壞現狀行為

▲▼國防部即時軍事動態。（圖／國防部提供）

▲國防部19日公布共機航跡圖。（圖／國防部提供）

記者詹宜庭／台北報導

中共解放軍持續在台海周邊進行軍事行動，國防部19日表示，自18日早上6點至19日早上6點止，共偵獲共機55架次、共艦7艘次在台海周邊活動；其中，逾越海峽中線及其延伸線進入西南空域有27架次。國防部指出，國軍官兵期間以「備戰不求戰、應戰不避戰」思維，妥適、沉著應對，呼籲北京當局負起責任，即刻停止破壞現狀的單邊行為。

根據國防部今日公布「中共解放軍進入台海周邊空域示意圖」顯示，自18日早上6點至19日早上6點止，共偵獲共機55架次、共艦7艘次，持續在台海周邊活動。其中，有27架次逾越中線及其延伸線進入西南空域，包括蘇愷-30共12架次、殲-10共10架次、殲-16共4架次、無偵7無人偵察機1架次，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部透露，相關挑釁舉動，適為造成緊張情勢升高、惡化區域安全的始作俑者，國軍官兵以「備戰不求戰、應戰不避戰」思維，妥適、沉著應對，針對戰備狀況，落實訓練要求，結合實戰場景從事戰演訓工作，全力提升防衛戰力。

國防部重申，為維護台海和平穩定，攸關印太地區安全與繁榮福祉，是區域各方的共同責任，呼籲北京當局負起責任，即刻停止破壞現狀的單邊行為。

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