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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

獨／蔣萬安下週悄訪韓國3天　倒數2天「保密到家」！藍綠白議員全不知情

▲▼蔣萬安出席五捷聯盟合作備忘錄簽署記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安自2022年上任後，7月首度出訪新加坡考察3天，隨即8月底赴中國大陸參加雙城論壇；但蔣萬安赴新加坡時，前一天才告知議員行程內容，被批評「只有表象」，不僅如此，據了解，蔣萬安將於24日啟程飛往韓國參加2023世界城市高峰會市長論壇，但事隔至今剩下2天，卻低調保密到家，至今都未向議員、外界對外報告。

據了解，蔣萬安確定9月24日至26日率團赴韓國首爾，出席2023世界城市高峰會市長論壇；根據韓方介紹，此為新冠肺炎疫情後「最大規模」的國際會議，預計48個海外城市代表團、國際機構及企業領袖等共200多位與會，針對可持續且具恢復力的包容城市進行政策交流，展現最新生活型態。

其實蔣萬安要出訪韓國早有風聲，起源於蔣萬安7月考察新加坡時，被新加坡媒體詢問未來海外出訪的規劃，蔣萬安當時提及，9月韓國首爾會有一場世界城市高峰會市長論壇，目前正在規劃安排，10月澳洲布里斯本也有一場亞太城市高峰會，北市府也會做安排。

▲▼台北市長蔣萬安5日參觀新加坡濱海堤壩（Marina Barrage）。（圖／台北市政府提供）

▲台北市長蔣萬安7月參訪新加坡。（圖／台北市政府提供）

不過韓國出訪僅此風聲，之後便沒有下文，加上後來蔣萬安在8月出訪雙城論壇，更加吸引議員、媒體焦點，進而淡忘此言論；且蔣市府至今都未正式對外公布，不分藍綠白各黨議員皆不知情，據了解，蔣市府是考量到基泰大直案，才遲遲未對外公布，蔣萬安已確定要前往韓國出訪消息。

民進黨台北市議員許家蓓表示，大直街鄰損案善後事宜仍在進行，蔣萬安這時出訪，多少會影響市民觀感；台北首爾的城市交流是好事，但參訪行程使用公帑，台北市政府有責任讓市民知道參訪狀況及交流內容，不過北市府對於此次參訪事前保密到家，並沒提前通知議會及外界，除了讓人覺得規避監督之外，減少此次參訪的曝光機會，這樣也會讓城市交流的成果無法跟市民分享及共享。

國民黨台北市議員詹為元說，過去市長出訪都會提前通知議會，主要是希望議員可以公費或自費陪同，此次目的是城市高峰會，不只增加台北市能見度，也是議會跟城市交流的絕佳機會；市府此趟未按照過往慣例，提前通知外界，確實較為不妥，或許市府是考量社會案件，但也不能因此造成城市交流暫停，若對台北市是好事，就應照常對外說明。

民眾黨台北市議員陳宥丞提及，市政參訪考察是好事，但公開透明也是基本原則，蔣市府從新加坡、上海到韓國都採取被動式，突襲式的公佈資訊，實在非常可惜；提醒市政考察參訪不該是一夜煙火，要對台灣實質幫助，例如雙城論壇的MOU執行方案和期程，迄今還沒有看到市府主動說明。

對此，台北市政府發言人殷瑋回應，此次世界城市高峰會主辦單位為韓國與新加坡，地點則選在首爾，是鞏固與2城市關係的良好機會，同時峰會上也有機會跟各大城市的市長推動城市交流，加上台北市今年跟首爾為締結姐妹市55週年，所以蔣萬安此行也具有特別意義；7月出訪新加坡時，市府已有對外說明，會參加此次首爾的城市論壇，加上大會安排的論壇行程有人數限制，但也謝謝議員指教，一定會把城市交流目的達成。

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