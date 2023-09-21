李昂要蔣萬安給「博愛座使用方式」　周玉蔻點唐鳳：你怎麼說？

▲媒體人周玉蔻。（圖／記者黃哲民攝）



記者詹宜庭／台北報導

知名作家李昂昨晚控訴，日前搭捷運身體不適，要年輕人讓位博愛座未果，點名台北市長蔣萬安「給博愛座的使用方式！」資深媒體人周玉蔻21日表示，李昂是她所尊敬的小姊姊，開口拜託年輕人讓位，一定是有需要。至於要不要市長解決，她認為「見人見智」，質疑「總不能放個晶片，刷身分證超過65歲才能坐下來，要不然會想警報器吧！」更點名數位發展部長唐鳳，「你怎麼說？」

李昂20日在臉書發文抱怨，她近日搭乘台北捷運，準備從淡水前往台北，過程中請3位坐在博愛座的年輕人讓座，「其中一位年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦，另外兩個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼。」她強調，她年齡也算長輩，加上10月要到巴黎發表新書，忙到身體不是很舒服，沒想到搭捷運卻碰到博愛座沒人讓位。因此，她點名蔣萬安，質疑「關於台北市捷運的博愛座，您有什麼看法？希望你給我們一個博愛座的使用方式」。

對此，周玉蔻今日表示，李昂是她十分尊敬的小姊姊，若她開口拜託年輕人讓個座位，一定是有需要，但年輕人的反應她也可以理解。至於要不要市長解決，她認為「見人見智」，質疑「總不能放個晶片，刷身分證超過65歲才能坐下來，要不然會想警報器吧！」更點名數位發展部長唐鳳，「你怎麼說？」

對於李昂指控年輕人不願讓位，台北市政府發言人殷瑋回應，原則上將座位禮讓給需要乘客是美德，但北捷也有一句標語，叫做「也許他有需要，只是你不知道」，彼此尊重、相互體諒，是台北捷運文化的重要成份。外界關於博愛座的制度與配套等意見，會請北捷參考。