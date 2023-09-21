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「博愛座存廢」再引戰！曾有8千人連署達標　衛福部決議維持

▲博愛座（示意圖／ETtoday資料照）

▲博愛座使用方式再度引發論戰。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

知名作家李昂20日在臉書表示，日前搭乘台北捷運時，因為身體不舒服又沒座位，因此請3位坐在博愛座的年輕人禮讓，不料對方態度讓她感到惡劣，氣得點名台北市長蔣萬安，「希望你給我們一個博愛座的使用方式！」對於博愛座爭議頻傳，2016年就曾有民眾發起連署，呼籲廢除博愛座，不過，交通部僅已建請衛福部審慎考量。

李昂昨日在個人臉書表示，她搭乘捷運從淡水前往台北，過程中請了3位坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意讓座，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦，而2個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼。」她自認也算長輩了，加上10月要到巴黎發表新書，忙到身體不是很舒服，沒想到搭捷運卻碰到博愛座沒人讓位。貼文甚至點名蔣萬安，「請問蔣萬安市長，關於北捷的博愛座，您有什麼看法」、「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。

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李昂一席言論引發正反論戰。過去針對博愛座的存廢與否也時有爭論，2016年有民眾曾發起連署，獲得8697人附議，內容提及，博愛座並非規定強制某些特定人士才能坐，也沒有法規強制必須讓座，只是一種推廣做法，但博愛座也帶來了負面效用，使得部分人不敢坐，「取消博愛座能避免許多紛爭的發生。」

▲▼2016年有民眾針對博愛座存廢與否發起連署。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

▲2016年有民眾針對博愛座存廢與否發起連署。（圖／翻攝自公共政策網路參與平台）

針對此項連署，當時交通部表示，已請身心障礙者權益保障法的中央主管機關衛生福利部參考評估，後續交通部將配合衛福部檢討結果，再行續處。

交通部認為，博愛座依身心障礙者權益保障是身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐，並視需要標示或播放提醒禮讓座位的警語，以宣導方式提醒民眾謙讓，以利博愛座能確實提供有需求者使用；不論後續修法與否，交通部會請各公共運輸業者持續宣導禮讓美德。

時任衛福部社會及家庭署副署長陳素春也曾邀集交通部、地方政府及相關民間團體討論，決議維持現況，不應為了少數個案而廢除，同時必須加強宣導博愛座正確資訊。

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