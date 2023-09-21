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優化食安交易空間！　北市萬大魚類中繼市場改善工程今開工

▲▼萬大魚類臨時中繼市場環境改善工程今日正式開工。（圖／漁產公司提供）

▲萬大魚類臨時中繼市場環境改善工程今日正式開工。（圖／漁產公司提供）

記者江采蓁／綜合報導

為提升拍賣交易環境衛生，台北漁產運銷股份有限公司經歷逾半年的協調及規劃，21日宣布萬大魚類臨時中繼市場環境改善工程正式開工，期盼在臨時中繼市場期程內打造更完善的交易空間。

台北漁產公司董事長鄭世維指出，在國內漁產運銷通路中，台北漁產扮演著重要的樞鈕角色，強調以食品安全、環境衛生及人員安全為第一優先目標。他提到上任至今為了臨時中繼市場環境改善工程一案積極爭取，自己非常感謝台北市長蔣萬安及市府團隊協助大力推動，共同為漁產交易打造更好的環境。

此外，漁產公司也說明，過去配合市場改建工程，於109年3月遷至華中橋下堤外臨時中繼市場營運，並沿用舊有運動場地坪，但近三年來，因市場大量用水及產生有機廢棄物，已使原材質地坪無法負荷，出現地面破裂、坑洞及積水等情形，於營運層面造成諸多不便。

漁產公司進一步說明，這次環境改善工程，將針對臨時中繼市場進行鋪面改善及溝渠更新，預計於今年12月前完工，持續為優化交易空間及保障食品安全努力。

▲▼萬大魚類臨時中繼市場環境改善工程今日正式開工。（圖／漁產公司提供）

▲萬大魚類臨時中繼市場環境改善工程今日正式開工。（圖／漁產公司提供）

▲▼萬大魚類臨時中繼市場環境改善工程今日正式開工。（圖／漁產公司提供）

▲萬大魚類臨時中繼市場環境改善工程今日正式開工。（圖／漁產公司提供）

▲▼萬大魚類臨時中繼市場環境改善工程今日正式開工。（圖／漁產公司提供）

▲萬大魚類臨時中繼市場環境改善工程今日正式開工。（圖／漁產公司提供）

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