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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／犯眾怒！「2張截圖」害公務員爆氣　蔣萬安急斬觀傳局長

▲台北市長蔣萬安9日視察大直街建商工安意外現場。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長蔣萬安上任9個月，20日晚間進行首波「局處首長」等級的人事異動，將台北市觀傳局長陳淑慧調轉為參事，並由「救火隊」副秘書長王秋冬兼任觀傳局長；調轉陳淑慧一詞看似中性，但因為局長職為13職等，參事職12職等，所以背後含義是「降級」處理。而蔣萬安此刻做出人事異動，其實是趕在10月4日開議前「緊急滅火」，因為陳淑慧作風早已引爆各黨議員不滿，連觀傳局都爆大量出走潮。

蔣萬安於2022年12月25日上任，被譽為「熱氣球之母」的陳淑慧便是首波一起入府的成員，但在教育文化類別當中，因為媒體人、文化局長蔡詩萍人事案過於耀眼，加上掌管文教的台北市副市長林奕華延遲入府時間，所以掌握觀光重責的陳淑慧並未被外界過多討論。

但其實陳淑慧過去為交通部觀光局長，2019年跟前交通部長林佳龍鬧出「不快樂道別」，認為對方虛情假意，所以在臉書上公布提前退休內幕，「別消費我，更別公然說謊！太噁心了！請別再粗魯對待您的部屬，也請以公眾利益為優先！」但此舉被媒體報導後，也成了陳淑慧與交通部觀光局不合的種子之一。

▲▼2023台灣燈會在台北開燈儀式,柯文哲（右一）。（圖／記者李毓康攝）

▲2023台灣燈會在台北開燈儀式，前市長柯文哲（右一）因為被安排站在角落，引發外界熱議。（圖／記者李毓康攝）

因此在前台北市長柯文哲任內就核定、時任觀傳局長劉奕霆與交通部合作的「2023年台灣燈會在台北」，在蔣市府、陳淑慧接手後，更是爆出臨時調換柯文哲、台北市議長戴錫欽位置爭議。曾在林佳龍擔任交通部長時的辦公室主任、現任新北市議員卓冠廷更加以爆料，是北市觀傳局提出調整位置，不過陳淑慧否認，僅說是傳統禮儀考量。

但台灣燈會爭議不只這一樁，後來還發生公務員向《東森新媒體ETtoday》憤怒投訴，陳淑慧要求公務員「下班賞燈會」，完全是「變相加班」還領不到加班費；當時陳淑慧卻在媒體面前回應「其實並沒有動員，他（公務員）應該是被當作VIP啊，他自己不當自己VIP，我也無法論斷。」此言論更是引爆公務員怒火，集體炸鍋。

加上台灣燈會一系列宣傳，造成觀傳局公務員在過年、燈會期間天天加班，連在同層樓、不同局處的公務員都私下抱不平，直言「下班前還看得到觀傳局裡面透出電燈微光」。隨後再發生議員何孟樺質疑浮報參觀人數、踩街「放鳥」爭議等，惹怒議員與媒體。

▲▼台北市觀傳局長陳淑慧。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市觀傳局長陳淑慧。（圖／記者袁茵攝）

不僅如此，各黨派的議員私底下抱怨，陳淑慧的市政參觀車次不夠，讓地方里長反彈很大，此舉完全踩到議員們的「大雷點」，不斷把陳淑慧叫到辦公室說明，但仍未獲改進；更有相關人士爆料，有議員氣到揚言要在教育委員會「弄死陳淑慧」。

除此之外，陳淑慧為了能有創新作為，原本提出今年跨年晚會要打破歌手演唱、大型中央舞台模式，打造「多舞台」邀請霹靂舞或爵士樂表演，導致底下公務員們天天忙不完，結果被媒體披露、議員批評後又作罷，讓公務員十分傻眼。

而7月舉辦連續51天的「大稻埕夏日煙火節」，安排每週三放7場煙火，結果跟下班車流卡到，進而讓汽車族塞在路上至10點，更引發諸多民怨；因為當時台北市長蔣萬安正出訪新加坡，所以台北市副市長李四川只能幫忙「擦屁股」，其中一週甚至動員500警力交管。

但面對「大稻埕夏日煙火節」爆出塞車問題，媒體要找活動負責人受訪時，有公務員爆料，身為負責人的陳淑慧卻以「交通問題要找交通專業回應」，因此原本想找警察局出面解釋，但以失敗告終，退而求其次找交通局的一名科長出面滅火。而陳淑慧的種種事蹟，更是讓觀傳局公務員身心疲倦，短短9個月不斷申請轉調中央、出國留學，各種「大出逃」。

▲寒舍集團,寒舍餐旅集團董事長蔡伯翰,台北市長蔣萬安,觀傳局長陳淑慧,寒舍艾美酒店,《Intrude》兩隻大型白兔燈飾。（圖／記者彭懷玉攝）

▲陳淑慧（左一）、蔣萬安（右二）。（資料圖／記者彭懷玉攝）

陳淑慧惹怒議員、媒體、民眾、公務員等一連串事件不斷延燒，8月有2名公務員再向《東森新媒體ETtoday》爆料，2024年台北燈會將舉辦「整整一個月」，且明明2月8日才開始過年放假、2月24日過元宵節，卻變成2月2日至3月3日舉辦，不僅「提前舉辦」讓公務員春節「加班加爆」無法返鄉，元宵節結束後又「延後閉幕」影響學生開學。

不過，就在公務員向媒體投訴，明年春節恐怕要瘋狂加班後，又有1名公務員向《東森新媒體ETtoday》投訴，陳淑慧近期突然宣布，原本僅需科長審核的股長以上加班單，要升級成「局長審核」，且本週突然在一個僅有股長等級以上的LINE工作群組，突然丟出了2張截圖，打開一看發現竟是各個同仁的加班單被駁回事項。

打開該2張截圖，內容竟是「例行性業務，不得作為加班事由，請做好時間管理」、「若非急辦業務，會議請在上班時間安排」、「若公文不急，明日可處理，日後不要再請加班」、「加班日後非緊急不得補請」等一系列駁回理由。爆料公務員稱，陳淑慧發現自己疑似傳錯後，還立刻收回這2張截圖，但早已被公務員們存檔備份，憤怒揚言要一舉告上市長室。

不過，這2張截圖還來不及流向市長室，蔣萬安20日便宣布人事異動，將陳淑慧從13職等的局長職，調降成12職等的參事；由於台北市議會將在10月4日開議，蔣萬安也得在10月5日、6日進入市議會做施政報告，此舉可說是「提前拆彈」，但因副秘書長王秋冬屬於暫時代理觀傳局長一職，未來進一步尋覓人才、安撫觀傳局公務員軍心，仍待蔣萬安解決。

▼陳淑慧以「例行性業務，不得作為加班事由」阻止觀傳局同仁申報加班，讓公務員集體炸鍋，揚言要投訴到市長室。（圖／讀者提供）

▲▼台北市觀傳局長陳淑慧以「例行性業務，不得作為加班事由」阻止觀傳局同仁申報加班，讓公務員集體炸鍋，揚言要投訴到市長室。（圖／讀者提供）

▲▼台北市觀傳局長陳淑慧以「例行性業務，不得作為加班事由」阻止觀傳局同仁申報加班，讓公務員集體炸鍋，揚言要投訴到市長室。（圖／讀者提供）

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