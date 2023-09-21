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國際扶輪3482區台北蓬萊扶輪社攜手扶弱　認護興南國小

在新北市議員張嘉玲的牽線下，國際扶輪3482地區―台北蓬萊扶輪社認護興南國小13位學童。（圖／新北市議員張嘉玲提供）

▲ 在新北市議員張嘉玲（右二）的牽線下，國際扶輪3482地區―台北蓬萊扶輪社認護興南國小13位學童。（圖／新北市議員張嘉玲提供，下同）

新北訊

弱勢學童認護計畫是國際扶輪3482地區―台北蓬萊扶輪社「關懷弱勢、點亮生命，給予力量和希望」服務計畫中延伸出來的，在新北市議員張嘉玲的牽線下，促成認護興南國小13位學童，每位學童一年新台幣12,000元，共計156,000元(2023-24年度)的認護款。今(21)日在蓬萊扶輪社社長陳品蒨及社友、興南國小校長曾長麗、新北市中小學家長協會雙和區總會會長林秉宏、興南國小家長會長黃貞瑜見證下完成捐贈儀式。

在新北市議員張嘉玲的牽線下，國際扶輪3482地區―台北蓬萊扶輪社認護興南國小13位學童。（圖／新北市議員張嘉玲提供）

國際扶輪社向來以「為世界創造希望，扶輪之子牽手護弱勢轉優勢，以服務改善人生」為精神的宗旨，在這個計畫中分為兩大主軸，包括「幫助弱勢家庭」，以及「幫助弱勢中小校」。其中，針對「幫助弱勢家庭」的部分，是希望將資源送到常人看不到的社會邊緣家庭，將愛心送給真正需要協助的學子，以減輕經濟壓力，無後顧之憂的安心就學，避免學童因窮困而落入犯罪的陷阱，讓孩子的未來更美好。

張嘉玲表示，當所屬的蓬萊扶輪社社長陳品蒨問及時，她知道南勢角地區有很多孩子的家庭經濟有困難，便特別請家長會詢問學校，表達認護的意願。張嘉玲尤其感謝興南國小提供13位學童名單，成為扶輪3482地區的扶輪之子計畫照護的弱勢對象。此刻，大家攜手種下愛心的種籽，持續中長期關心照護、延續善循環，讓孩子們在學習的路上不孤單。

在新北市議員張嘉玲的牽線下，國際扶輪3482地區―台北蓬萊扶輪社認護興南國小13位學童。（圖／新北市議員張嘉玲提供）

曾長麗校長致詞時，除一一向在座佳賓表達，「感謝嘉玲議員串連社會資源，感謝林秉宏總會長穿針引線，感謝蓬萊扶輪社拋磚引玉」，也指出，這13位學童是藉由各班導師的評估推薦個案，這些孩子的家庭雖然沒有政府正式的補助，但都是比較社會邊緣的家庭，確實需要有其他的社會資源來幫助。

新北市中小學家長協會雙和區總會會長林秉宏滿心歡喜感謝張嘉玲議員的牽成，讓這次興南國小的13位學子受惠；而興南國小黃貞瑜會長感謝蓬萊扶輪社，讓今天充滿愛的豐盛與美的故事。

陳品蒨指出，今天的捐助活動，響應扶輪之子計畫，主要針對弱勢家庭、邊緣戶，提供養護金跟獎助學金，以落實教育的公平性，把每個孩子帶上來，維護並促進其升學的機會，以彰顯教育公平正義價值。她希望能持續為興南國小的弱勢學生提供中、長期的幫助與關懷，提升學童學習自信與效能。

在新北市議員張嘉玲的牽線下，國際扶輪3482地區―台北蓬萊扶輪社認護興南國小13位學童。（圖／新北市議員張嘉玲提供）

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