張嘉玲淚訴「別讓假民調影響選情」　喊團結「讓中和三席全上」

▲新北市中和區市議員候選人張嘉玲今（14）日在競選總幹事林秀惠前議員的陪同下召開記者會。（圖／張嘉玲競選辦公室提供）



記者陶本和／新北報導

新北市中和區市議員候選人張嘉玲14日在競選總幹事、前議員林秀惠陪同下召開記者會，淚訴同黨民調領先的參選人將十幾萬份的文宣鋪天蓋地散發中和，以假的「黨部民調」操弄告急來影響選情。民進黨立委羅致政表示，任何中央黨部或地方黨部做的議員民調傳出，基本上都應視為假民調、假消息，這些都是為了選舉所做的操作，選民切勿被錯誤引導。

張嘉玲哽咽表示，投票日將至，選情緊繃，但昨日卻發現全中和有十幾萬份印有「民進黨民調」字樣文宣流傳，要大家「集中選票」在單一候選人，張嘉玲說她向新北市黨部主委何博文、中央黨部組織部主任及副秘書長求證，都回覆從未做個別選區議員民調，這樣的「假黨部民調」，只顧自私、不顧大局，實在太不應該。

羅致政則表示，除了初選民調外，中央黨部或地方黨部都不會針對個別選區議員做民調，所以任何所謂中央黨部或地方黨部做的議員民調傳出，基本上都應視為假民調、假消息，這些都是為了選舉所做的操作，選民切勿被錯誤引導。他認為，而民進黨在中和有三席的空間，現任者若有認真經營、也會擴大自己的選票基礎，因此新人參選、情況最弱勢的張嘉玲一旦過關，三席就都能夠當選。

林秀惠說，自己2018年選舉時，也深受假民調影響，導致最後只差1000多票而未能當選，她呼籲別讓遺憾發生、重演在張嘉玲身上，中和有三席綠營空間，別讓選票過度集中在某一人，期盼三位優秀後進都能一起當選，為中和服務。

此外，張嘉玲與林秀惠要求中央黨部及新北市黨部應針對這份民調出面儘速說明，中和本有三席綠營議員空間、民進黨也提名了三席議員參選人，有人散布「假黨部民調」會造成中和三席無法全上，其他候選人不該成為假民調的受害者，團結顧大局才能讓三席民進黨候選人一起過關。

▼新北市議員張維倩。（圖／記者李毓康攝）



▼民進黨議員張志豪。（圖／張志豪提供）



事實上，本次新北市議員第五選區（中和），這次應選六席，總共有11人競逐，國民黨提名四席現任，而民進黨方面總共提名三席，分別是現任兩席的張志豪與張維倩，第三位張嘉玲則是新人，由於三位都姓張，因此號稱民進黨「三張王牌」。

中和地區過去在選票結構上向來呈現藍大於綠的狀態，但在民進黨立委江永昌的努力下，在中央選舉方面逐漸取得過半的票數；不過，在市議員選舉方面，藍營始終佔有多數，國民黨的金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯三位都是資深議員，長期勤跑基層服務選民，選舉向來都是領先群；至於游輝宂本屆是吊車尾上榜，儘管後來加入國民黨但相較前三者，其選情相對不穩定。



本次藍綠選將之外，以無黨籍身分參選的李正皓最受矚目，他過去曾加入國民黨、親民黨，雖是出身藍營背景，但因上政論節目抨擊前高雄市長韓國瑜一戰成名，近年來成為節目名嘴，曝光度更是眾人之中最高，他的參選不僅吸收中間票源，也對淺藍淺綠頗有號召力，已使得藍綠雙方陣營產生分票危機。



地方人士表示，目前國民黨的金瑞龍、陳錦錠、邱烽堯選情穩定，與民進黨的張志豪及張維倩都在安全名單之內，最後一個當選名額就是張嘉玲、李正皓與游輝冗在競爭。事實上，英系背景的張嘉玲長期擔任政治幕僚，目前是中和小英之友會的執行長，與地方各組織系統交好。

地方人士說，民進黨支持者只要臨門一腳，就能夠讓張嘉玲當選，而她的當選將使得中和區的議員席次成為藍綠各半，分庭抗禮，這樣更有助於民進黨在新北市議會取得過半席次，挑戰正副議長的寶座。



但不可諱言，民進黨三席提名都分屬不同派系，日前屬於湧言會的張志豪在派系幹部的帶領下搶先喊出告急。地方人士表示，這次是民進黨擴大市議會席次的最好時機，在選票結構上有三席都上的實力，希望黨內同志應該攜手合作，爭取三席全壘打，壯大民進黨新北市議會黨團。

▼新北市中和區市議員候選人張嘉玲今（14）日在競選總幹事林秀惠前議員的陪同下召開記者會。（圖／張嘉玲競選辦公室提供）

