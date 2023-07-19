道安刻不容緩！她會勘中和十大肇事熱點　要求交通局儘速改善

▲民進黨新北市議員張嘉玲會勘中和路口交通狀況。（圖／張嘉玲辦公室提供，下同）



政治中心／新北報導

新北中和一名在補教業工作的28歲女子日前出門過馬路時，遭右轉的69歲小黃駕駛輾過，搶救8天後仍不治。新北議員張嘉玲19日列出中和十大易肇事熱點，包括這起事故的肇事地點，一一會勘，她表示，交通改善工程刻不容緩，「這些危險路口，攸關人民生命安全，亟需交通局及相關單位儘速尋求改善方案，以保障行人及行車安全。」

張嘉玲19日會勘交通局提出的中和十大易肇事熱點，包含上午一早到新聞媒體披露發生交通意外造成身亡的「景平路和安樂路口」，與景平里長游一龍進行會勘，要求交通局儘速提出改善方案，在行人穿越道加強綠白警示標線，並豎立警示標誌，提醒用路人。

接著勘查另一個易肇事熱點危險路口「景平路與景新街口」，該處行人穿越道斜向設置造成通行時間過長，希望交通局研議改善方案。

下午二時，前往「中山路三段和民有街口」，環球購物中心前的交通狀況複雜，希望在假日時設置行人專用時相與行人交叉穿越標線，交通局當場應允儘速完成。

隨後到「中山路三段35巷」，希望能移除路邊電箱，讓視線更清楚，並在分隔島設置反光鏡警示，以解決35巷車輛與中山路三段主幹道危險路口的問題

接著到「民富街與員山路口」，該路口長達270公尺，許多民眾違規穿越分隔島，居民希望設置行人穿越道，也請交通局再行研議方案、待取得雙邊社區居民共識後解決。

張嘉玲也進一步說明這些路口為何要改善即如何改善，她指出，中和中山路三段環球購物中心前車流相當大，行人穿越馬路時，時常人車爭道，險象環生，加上該路口正在施工，交通狀況顯得特別複雜，「希望交通局能讓人車分流，為行人設立專用時相與行車交叉穿越標線，特別是假日尖峰時間，讓行人能安全的通過該路口，減少人車衝突」。

張嘉玲指出，中山路三段35巷口也是中和十大肇事熱點危險路口，為讓主幹道看到35巷行人穿越道的視線清楚，建議移除地面轉角電箱；為減少35巷車輛切入中山路三段主幹道爭道擦撞的事件，「請交通局在分隔島上設立道路反光鏡，讓駕駛可以提前看見中山路三段主幹道的來車，無論行人、行車彼此都更安全。」

張嘉玲表示，民富街至員山路端，中山路三段在兩個路口間距離長達270公尺，許多行人為求方便，常常違規跨越分隔島，顯得非常危險，「希望交通局研議是否能新設行人穿越道，採取按鈕通行，特別是保護長者、婦孺、行動不便者，能夠取得更高的安全及便利性，防止違規穿越分隔島的憾事發生，但最後仍要尊重道路兩端社區居民的共識。」



