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米其林星級台式饗宴　聖保羅哎喲餐廳亮麗登場

▲ 巴西旗士電視台名主播坎布斯與台巴藝術文化交流協會會長謝如欣、台巴四位主廚展示交流晚宴菜色。（圖／台巴藝術文化交流協會會長謝如欣提供）

▲ 巴西旗士電視台名主播坎布斯與台巴藝術文化交流協會會長謝如欣、台巴四位主廚展示交流晚宴菜色。（圖／台巴藝術文化交流協會謝如欣提供，下同）

國際中心／綜合報導

中華民國僑務委員會台灣美食國際巡迴講座南美洲首發場，昨在巴西聖保羅哎喲餐廳（Restaurante Aiô）閃亮登場，大獲本地網紅、媒體及政商名流好評，主廚洪廷瑋、李健銘與巴西主廚橫田（Caio Yokota）、瓦朗棟（Victor Valadão）的台式創意八菜套餐（8 course），驚艷巴西饕客，並登上CNN巴西新聞。

▲ 巴西當地政商媒體及大學教授等嘉賓與台巴廚藝交流晚宴團體合影。（圖／台巴藝術文化交流協會會長謝如欣提供）

▲ 巴西當地政商媒體及大學教授等嘉賓與台巴廚藝交流晚宴團體合影。

由台巴藝術文化交流協會（ATBICA）承辦的僑委會台灣美食國際巡迴講座，17、18日與聖保羅二代僑青林秉宏經營的知名台灣小吃店「媽圃」（MAPU）合作，和僑委會選派的台灣知名主廚洪廷瑋、李健銘進行台巴美食廚藝交流，除由台灣主廚為「媽圃」設計兩款正宗台式小菜「梅漬蕃茄」及「宜蘭卜肉」做為新菜外，並與該店巴西主廚尤柯塔及瓦朗棟攜手合作八道菜餚，共同設計一套台式八菜料理，搭配王牌調酒師巴爾波沙（Maurício Barbosa）的系列特調，做為新店台式創意料理「哎喲餐廳」的開幕特別菜單，假18日舉辦一場別開生面的台巴廚藝交流晚宴，透過雙邊交流激起的火花，以在地食材創作出別具巴西風味的台式星級料理。

▲ 「台南牛肉湯凍」驚艷巴西饕客味蕾。（圖／台巴藝術文化交流協會會長謝如欣提供）

▲ 「台南牛肉湯凍」驚艷巴西饕客味蕾。

台巴藝術文化交流協會會長謝如欣指出，林秉宏是巴西出生的台裔二代僑胞，傳承了母親的好手藝，從賣刈包的行動餐車白手起家，使「媽圃」成為聖保羅主流社會對台灣小吃認知的指標性餐館，為探索家鄉文化與美食，更自學中文，能說能讀寫，相當難得，尤其熱衷於在巴西推廣台灣美食，故這次特別藉由僑委會的美食巡迴講座行程，與林秉宏合作，一方面鼓勵二代僑青回歸僑界並加深對家鄉的身份認同，一方面透過台灣與巴西主廚的個別創作，達到兩國之間在美食文化上的交流。

謝如欣表示，僑委會這次派出的兩位台灣主廚都是國際美食比賽的常勝君，其中，李健銘現在任職於台灣米其林綠星餐廳EMBERS，洪廷瑋更是崑山科大餐飲系教授，桃李滿天下，期望透過這次的交流，將更多道地的台灣料理之美，傳達給巴西的朋友。

▲ 「麵線炸生蠔」顛覆了傳統蚵仔麵線的刻板印象。（圖／台巴藝術文化交流協會會長謝如欣提供）

▲ 「麵線炸生蠔」顛覆了傳統蚵仔麵線的刻板印象。

18日在「哎喲餐廳」的台巴廚藝交流晚宴深獲巴西主流客層喜愛，包括政商媒體及一般賓客皆對每道菜餚感到驚喜連連，就如同「哎喲」店名的隱藏意涵，期待讓客人品味菜餚時不斷驚呼其美味。巴西旗士電視台（Band TV）主播坎布斯（Marcio Campos）表示，這場台巴主廚雙拼的美食饗宴，讓他充份感受到台灣與巴西文化的融合，好似透過味蕾遊歷了一趟台灣再回到巴西。

除了向巴西主流社會推廣台灣美食文化的交流晚宴，身兼僑務促進委員的謝如欣及僑青林秉宏為了服務僑胞，特別在主廚來訪期間提供「媽圃」小吃店台灣主廚小菜兌換卷，讓僑胞們搶在兩道新菜上市前免費嚐鮮。兩位主廚還特別加碼傳授小籠湯包等傳統中華料理給「媽圃」及「哎喲」的巴西廚師團隊，未來在聖保羅的民眾可望品嚐到正宗 18摺充滿飽滿湯汁的小籠湯包。

▲ 台灣主廚在聖保羅市區廚藝學校教授巴西廚師及台僑們道地台菜。（圖／台巴藝術文化交流協會會長謝如欣提供）

▲ 台灣主廚在聖保羅市區廚藝學校教授巴西廚師及台僑們道地台菜。

另外，台巴藝術文化交流協會亦在19日與聖保羅市區廚藝學校合作，開設台菜教學課程，由兩位台灣主廚教授紅燒牛肉麵及冰花煎餃，謝如欣說，紅燒牛肉麵是海外遊子的思鄉麵食，冰花煎餃看似簡單，從饀料的多樣化到煎出宛如寒冰盛開的雪花風貌，卻是一點也不簡單。遠從臺灣帶來的佳餚教學課程，除了出菜後入口的美味，每一道程序的製作過程，蘊含的是豐富的亞洲文化與海外僑胞或二代僑青父母們兒時的記憶。該課程吸引四十名巴西廚師及僑胞熱烈參與。

台巴藝術文化交流協會顧問劉國華認為，海外僑界日益凋零，如何拉回已幾乎融於巴西主流的二代僑青，並協助青年創業以振興僑界未來，是僑委會應正視的重要課題，故協會試圖跳出傳統僑界美食巡迴框架，期透過連結巴西主流的雙邊文化交流，讓更多巴西人與二、三代僑青對台灣有更深的認識。

▲ 台灣主廚洪廷瑋（後左二）、李健銘（後左一）、策展人謝如欣（後右一）與林秉宏（前右二）的哎喲團隊。（圖／台巴藝術文化交流協會會長謝如欣提供）

▲ 台灣主廚洪廷瑋（後左二）、李健銘（後左一）、策展人謝如欣（後右一）與林秉宏（前右二）的哎喲團隊。

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