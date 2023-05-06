綠議員質詢問「一中原則」　侯友宜避答：議員可以指導我啊！

▲新北市長侯友宜出席市政總質詢 。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／綜合報導

民進黨團5日在新北市議會進行總質詢，綠營針對國家定位及治安問題詢問新北市長侯友宜，市議員張嘉玲質詢時提問侯友宜，什麼是「一中原則」？侯友宜並未正面回應，僅笑回，「謝謝議員指教，議員可以指導我。」讓張傻眼表示，「市長，我沒有要選總統耶！你要選總統應該比較清楚。」

張嘉玲表示，「市長的國家定位講得很清楚，但我們聽得很模糊」，侯曾說的「不做強國的旗子」強國到底是誰？侯回，「比我們強的國家很多，美國、中國都是強國」。張問，中國是敵人還是朋友？侯回，面對美、中我們要不卑不亢，要走出自己的路。

張嘉玲也追問，前總統馬英九曾說台灣與大陸同屬一個中國、習近平也曾表示台灣與大陸同屬一個中國，一個中國就是中華人民共和國，依據台灣民意基金會所做民調，台灣人民對以上論述有分別有50.4%和83.4%表示不贊同。

張嘉玲也詢問侯友宜什麼是「一中原則」？侯友宜並未正面回應，僅笑回，「謝謝議員指教，議員可以指導我。」讓張傻眼表示，「市長，我沒有要選總統耶！你要選總統應該比較清楚。」

張嘉玲表示，侯友宜遲遲無法明確表達兩岸關係的立場，就連自己曾說「台灣非強國棋子」，都無法說明強國是指誰。侯友宜的「平安祥虎」就成了「平安想唬」，模糊不明的國防政策更可能讓國民「哞好日子（沒好日子）」。

議員鄭宇恩則再問，中國說兩岸交流的基礎是一中原則，這樣的交流你認同嗎？侯說，兩岸交流都依照兩岸關係條例來交流。鄭再問，馬英九在中國的談話，你認同嗎？侯回應，「很敬佩馬英九，這很不容易！」鄭問，「那你出國敢喊嗎？」侯說「我到哪裡都會說中華民國，大家也要共勉之」。

議員黃俊哲則表示，侯友宜日前在議會提出「杯水論」被視為兩岸論述的態度，但如何保護台灣免於「杯破水覆」，最關鍵的還是在對中國的立場，侯友宜仍未明確表態，在中國不斷軍機擾台，甚至四月底一架中國民航機逕自飛越金門上空，侯友宜無法對此表態，「杯在水在」淪為空話。

