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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「不遺漏任何一個人」　學者曝賴清德醫療政策核心

▲▼民進黨總統參選人賴清德。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲新境界文教基金會執行長陳東升。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德今（21日）舉行第三場「國家希望工程」國政願景發表會，發表「健康台灣」與「長照3.0」政見。新境界文教基金會執行長陳東升受訪透露，此次醫療、長照政策的核心理念是為了「不遺漏任何一個人」，因此長照社區式照顧據點將持續擴大，讓被照顧者能得到照料，照顧者也能獲得喘息空間。

陳東升表示，「健康台灣・樂齡幸福社會」政策的關鍵在於「不遺漏任何一個人」，雖然這項任務非常困難，但這是一個國家的政府該承擔的責任，「我們現在在講的不是『我們照顧到多少人』，而是『有沒有遺漏到誰』，這個是完全不同的視野。」

陳東升也說，如同私立大學學費補助的政策立意，也是希望能照顧到每一個人，並不是什麼撒錢政策，如果一個國家建立了教育體系，卻強化了社會的不平等，這個是完全沒有道理。

陳東升指出，過去的長照政策是針對被照顧者提供支援，未來將納入照顧者需求，提升社區型照顧據點的涵蓋率、增加長照服務量能，讓每位照顧者都能保有自己的生活品質與職業生涯。他舉例說明，原先的長照機構可能只服務早上8點到下午5點，但未來的照護型態可能會是24小時、夜間時段、3天5天，即便照顧者需要出差、出國，也能找到合適的臨時照顧。

陳東升說明，長照2.0過去所拓展的照顧據點有1萬2000個，希望長照資源可以「找得到、看得到、用得到」，現在長照據點的涵蓋率已達67%，因此未來要以涵蓋率100%為目標，讓照顧體系能觸及每個有相關需求的人。他表示，長照、醫療、健康領域目前所面臨的挑戰，是要穩健財稅與健保的財源，面對藥價、醫事人力不足等困境，也要能從供應端與照顧端著手解決，確保照顧體系的穩定運作。

談及醫療政策的討論過程，陳東升表示，政策討論耗時相當長，要廣納所有利害關係人的意見，包含照顧者與被照顧者的家庭成員、健保使用者與醫療服務提供者，讓大家完整表達各自的經驗與需求，這也是民主社會的重要一環。

陳東升也大讚賴清德在討論過程中展現的領導者特質，不僅願意聽，也願意花時間理解，「他願意花這個時間，這是非常不容易的，這個比上課或去準備考試還要來得辛苦。」

陳東升指出，每個人都有自己熟悉或陌生的議題，但一個領導者的視野要足夠寬廣，才能深入了解各式各樣的政策與觀點，並將不同議題間的關聯性整合，絕非單一部會就能進行規劃或決策。

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