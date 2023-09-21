影／賴清德訪埔里阿嬤　背後暖心故事曝光

記者呂晏慈／台北報導

今天是國家防災日，民進黨總統參選人暨副總統賴清德今（21日）透過YouTube頻道發布最新影片，他親自拜訪「台南做工行善團」協助整修的南投埔里家庭，在屋主林阿甘阿嬤的介紹下，見證做工行善團的住宅改造成果，希望透過政府民間的合作，持續幫助辛苦的人能有更好的生活環境。

▲賴清德在國家防災日當天發布最新影片。（圖／翻攝自YouTube／賴清德）

賴清德一到現場看到整修後的環境，便馬上關心林阿甘阿嬤「住得是否舒適、習慣」，林阿嬤也回以滿意的笑容，在林阿嬤、福祿壽關懷協會創會長彭春媚、台南做工行善團團長方澄科的帶領下，賴清德親眼見證在行善團的巧手改造下，林阿嬤一家更安全、舒適的居住環境。

林阿甘阿嬤表示，之前家裡的狀況不太好，天花板都用木板釘著、鉛板也都掉下來，很擔心颱風來，家裡會不安全。福祿壽關懷協會創會長彭春媚也說，本來林阿嬤的房屋都是由鐵皮構成，裡面沒有裝潢，不只夏天炎熱，冬天也很寒冷。不過對比先前房屋的照片，可以看出林阿嬤的房子在行善團的改造下，有了更穩固的牆壁以及天花，不僅如此，還改造了新的廁所，增添多的二手傢俱，讓林阿嬤一家有了更安全、方便的生活環境。

台南做工行善團團長方澄科說明，先前行善團載來的二手傢俱，剛好能配合房間尺寸和大家的使用習慣，阿嬤家的兩個小朋友看到剛組裝好的雙人床，都非常興奮、期待、開心的樣子。

影片尾聲，賴清德向做工行善團的團隊致意，大讚大家真的很有愛心，「他們每個人都是勞工，利用放假時間來幫忙艱苦人，他們跟我說，出來做善事回來之後，心情會特別好，表示大家真的都是很有愛心的人」。尤其在現場看到林阿甘阿嬤與孫子的笑容，更讓賴清德非常感動，特別感謝志工夥伴、社福團體、各界人士無私奉獻的互助精神。

賴清德提到，他在擔任台南市市長時，時常走訪各行政區了解市民的生活，發現台南雖然已是直轄市，但仍有許多弱勢家庭的居住環境仍有待改善。對此，當時賴清德引入政府力量，和民間善心人士合作，成立台南「做工行善團」，透過志工們在水電、木工、油漆等方面的專業，到各地為弱勢家庭或獨居長者修繕房屋。

賴清德分享，台南做工行善團成立至今已逾十年，所修繕的房屋也已累積兩百多戶，不僅限於台南地區，包含南投、高雄及屏東，也都有他們行善的身影。

賴清德競選辦公室發言人郭雅慧表示，此支影片除了希望大家關懷社會，發揮愛心之外，也希望讓大家看到在政府民間的合作下，無論是老年人、壯年人、年輕人、弱勢者，都能得到關懷與照顧，讓辛苦的人生活能更好過，持續打造公義永續的台灣。

此外，郭雅慧補充，在國家防災日這天，也期盼透過這支影片，喚醒大家對於老舊房屋安全、以及防災應變的重視，更希望透過做工行善團的善行，讓社會記得921地震當年台灣社會不分地區、彼此互助的溫暖，展現屬於台灣人無私奉獻的大愛精神。