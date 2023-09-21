辭職止血沒用？　TPOC：陳吉仲「一人毀全黨」！負聲量波及賴清德

▲陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者詹宜庭／台北報導

巴西進口蛋爭議延燒，農業部長陳吉仲19日晚間請辭，許多綠營人士紛紛表達不捨。TPOC台灣議題研究中心蒐集9月1日至20日陳吉仲與農業部的負面聲量數據，結果顯示，陳吉仲約有29.7萬則負聲量，且不捨陳吉仲的綠營政治人物包括總統蔡英文累積約1萬576則、前行政院長蘇貞昌9426則、行政院長陳建仁5855則、民進黨總統參選人賴清德高達1.5萬多則，嚴重受到波及。

TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集9月1日至20日陳吉仲的負面聲量數據，結果顯示，陳吉仲19日晚間發文宣布請辭且不接受慰留，單日負面聲量創下4.4萬則紀錄，隔日負聲量高達4.9萬則，本月累積29.7萬則。

對陳吉仲請辭一事，許多綠營政治人物紛紛表達不捨之意，除了總統府發聲明稱「總統也感念陳部長為台灣農業及農民長期以來的用心及辛勞」；行政院長陳建仁也透過發言人轉述，「特別感念陳部長從農委會副主委至主委，乃至完成改制農業部的一路辛勞」；前長官的蘇貞昌也回憶道「特別感謝陳吉仲主委領導的防疫團隊，為台灣擋下非洲豬瘟的浩劫」；賴清德也表示「辛苦了」；行政院副院長鄭文燦則肯定陳吉仲是「好部長」，被外界視為「全黨護一人」。

而根據TPOC台灣議題研究中網路數據調查結果，如此舉動也讓蔡英文累積1萬576則、賴清德1.5萬多則、蘇貞昌9426則、陳建仁5855則、鄭文燦4859則負面聲量，受到嚴重波及。