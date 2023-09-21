他嘆陳吉仲白辭了　還原報廢蛋原因：這真的是有點誤會

▲前農業部長陳吉仲。（圖／記者宋良義攝）



記者杜冠霖／台北報導

為進口蛋爭議，農業部長陳吉仲、中央畜產會董事長林聰賢19日雙雙宣布請辭，而民進黨立院黨團今（21日）召開黨團大會，並邀請農業部代理部長陳駿季與會報告相關爭議。會後，民進黨立委何志偉感嘆，過去有缺蛋狀況，有人故意把蛋價哄抬到一顆9-19元，本土蛋雞7月正常下蛋、蛋量提升造成外國進口蛋供需反而打平，「這真的有點誤會，現在覺得部長白辭了。」

對於陳吉仲請辭風波，何志偉感嘆，現在突然覺得部長白辭了，為什麼會有蛋多出來的問題？過去有缺蛋狀況，有人故意把蛋價哄抬到一顆9-19元，本土蛋雞7月正常下蛋、蛋量提升造成外國進口蛋供需反而打平，蛋是因為這樣多出來了，這真的是有點誤會跟白辭了。

民進黨團總召柯建銘則表示，陳吉仲多年來對農漁業做很多貢獻、變革，也通過很多法案，他是非戰之罪，覺得很惋惜，陳吉仲是很好的部長。

而國民黨議員徐巧芯今在臉書列出綠民代「挺陳吉仲名單」，並酸說「這次要一屍幾命？」對此，民進黨立院黨團幹事長劉世芳回應，徐巧芯為了選立委，從跌倒在地到語不驚人死不休，希望她選區民眾可以睜大眼睛看徐巧芯究竟適不適任立委。

▼民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）

