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李昂被起底！半年前就上節目怨「博愛座問題」　曾遭小女生嗆聲

▲▼網友挖出影片，李昂在數個月前就上節目抱怨過「博愛座問題」。（圖／YouTube東風衛視／Facebook「單身行不行」）

▲網友挖出影片，李昂在數個月前就上節目抱怨過「博愛座問題」，表示曾遭到小女生嗆聲。（圖／YouTube東風衛視／Facebook「單身行不行」）

記者林育綾／台北報導

作家李昂為博愛座在臉書發文引發爭議，表示其中一位「三白眼」女子觸怒她，各種聲浪也持續延燒。而有網友挖出影片發現，李昂在數個月就曾經上節目抱怨「博愛座問題」，她描述，自己曾對一位小女生客氣表示應該優先讓座，卻遭到對方嗆聲，令她感慨反而年長人會讓位給更年長的人。網友看了也好奇「嗆她的那個女生該不會同一位？」

李昂昨20日深夜於臉書發文抱怨捷運博愛座讓位事件，引發爭議，今（21）日她再度於臉書PO文，還原當時前因後果，表示自己一向有高血壓心血管的問題，且為了出書奔波「真的是累壞了」，才開口向乘客請求座位；不料連續向3位年輕人要求，都沒人要讓位，甚至遭到其中一名女乘客白眼，自己的高血壓也因此「受到刺激」，強調「這一個對我不在意三白眼的女生，真正的觸怒了我，讓我發那一篇臉書。」

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▲博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸發文，還點名蔣萬安交代。（圖／翻攝自李昂臉書）

貼文引發網友熱議，但看法兩極，有人認為年輕人應該讓位，直批「現在年輕人很少為他人著想」；也有人認為博愛座是給需要的人，不一定是老人，很多年輕人也有隱性的需求，例如身體不適，光看表面不見得能判斷，因此不該情緒勒索；甚至有人提議乾脆取消博愛座。

▲▼網友挖出影片，李昂在數個月前就上節目抱怨過「博愛座問題」。（圖／YouTube東風衛視／Facebook「單身行不行」）

▲網友挖出影片，李昂在數個月前就上節目抱怨過「博愛座問題」。（圖／翻攝Facebook「單身行不行」）

由於爭議持續延燒，後續也有網友翻出舊影片，李昂在約莫今年3月播出的談話性節目中，就曾經抱怨過「博愛座問題」。她描述，自己走過世界很多都市，台北還算很好的，只是跟台灣其他縣市相比，比較冷漠一點；但她特別提出「博愛座問題」，無論是捷運或公車，都有人裝睡或忙著滑手機。

李昂說，有一回她特地走到一位坐在博愛座上、滑手機的女生面前，對她說，「對不起，你坐的是博愛座，好像應該讓座」，更強調自己很客氣，也知道沒有規定年輕人不能坐博愛座，但應該優先禮讓；不料卻遭到該女回嗆，沒有道理一定要讓她不成。

她在節目中感慨，這種情況實在太容易發生了，反而一些年紀長的人，會願意讓位給更年長的人。她認為，當這些年輕人，成為未來佔據台北更多的人口時，很多優良習慣也沒有掉，才是她認為很重要的教訓。

影片遭起底後，網友也驚訝表示「嗆她的那個女生該不會同一位？」、「整天有小女生給她臉色看，會不會是年輕的自己在懟她」，更有人感慨「敬老尊賢、以老為尊為鐵則的觀念不改這事情永遠吵不完」。

▼影／李昂在節目中（約9:30處）點出博愛座問題，提到曾遭小女生嗆聲。（影片取自YouTube，若遭移除請見諒）

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關鍵字：

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