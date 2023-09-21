「年輕人真不應該！」醫反串狠酸李昂討座位：人家可是為國爭光

▲作家李昂因為「年輕人沒讓博愛座」而發文公審對方。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者李佳蓉／綜合報導

知名作家李昂20日在臉書發文，抱怨日前搭乘捷運時身體不適，坐在博愛座的3位年輕人卻都不肯讓位，21日她再度PO文還原前因後果，表示自己有高血壓心血管問題，為了到巴黎發表新書奔波「累壞了」，才開口向乘客請求座位。這讓醫師王樹偉看不下去反串狠酸，指李是為國爭光，怎麼可以不立刻讓座，直呼「這3個年輕人真的不應該」。

李昂在臉書公審不讓座的年輕人，醫師王樹偉看了忍不住發文「見到赫赫有名人盡皆知的大作家，怎麼可以不立刻跳起來，把椅子擦乾淨，請她上座？」更表示李昂可是為了10月初的巴黎新書發表而非常勞累，台北－淡水這段路程無法好好站著「為國爭光知不知道」，酸度破表。

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王樹偉向年輕人喊話，不管上學要多早起、念書多辛苦、補習到多晚，或是生理期來肚子不舒服，只要有個行走自若的「大人」詢問這是博愛座為何不讓？「記住，博愛座，是他們專屬的對號座。」不論對方多麼中氣十足、身體硬朗，「只要他們覺得你們要讓位，就是要讓」。否則下場就是被寫出來，遭一群同樣認為博愛座專屬他們的人所奚落，甚至拍照公審立刻變網紅。

▲知名作家李昂。（圖／記者李毓康攝）

「記得喔，博愛座不是給有需要的人坐，是給那些覺得自己應該要坐的人。」王樹偉不客氣地說，這位知名作家年紀大了「或許混得不大好？很累卻沒錢坐小黃，只能上捷運討位子」。提醒民眾若下次遇到，記得立刻跳起來把座位擦乾淨，再請她上座。

最後王樹偉也期許大家，「這些都是磨練，以後人生要混好一點，健康一點，至少要比她健康就是了，無論是身體，還是心理。」

PO文底下網友撻伐聲一片，「老巨嬰」、「食古不化的老人終將被時代洪流沖走，日久真的會見人心」、「標準的倚老賣老」、「有錢搭飛機去時尚之都大巴黎，沒錢在淡水台北這種小鄉下坐計程車」、「真的夠理直氣壯」、「看到一個因為沒椅子坐而崩潰的阿姨」、「這樣的人真的很討厭」。