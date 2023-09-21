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博愛座存廢惹議　衛福部揭修法進度：「老弱婦孺」擬修改

▲▼博愛座。（示意圖／記者劉維榛攝）

▲作家因博愛座讓位事件，再度引發存廢討論。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者張乃文／台北報導

作家李昂昨20日深夜於臉書發文抱怨捷運博愛座讓位事件，引發爭議。先前衛福部也為相關爭議邀集交通部、地方政府及相關民間團體討論，而衛福部社家署署長簡慧娟今(21)受訪時指出，在當時的研商會議後仍認為有設博愛座需求，不過在《身心障礙者權益保障法》中的相關條文也將修正，將原本的「老弱婦孺」改正為「身心障礙者或有其他實際需求者」。

對於李昂一席「博愛座讓位」言論，引起各界議論。簡慧娟今接受媒體聯訪說明，在先前的研商會議中曾討論，但決議仍有設博愛座需求；其中，原本在《身心障礙者權益保障法》中的第53條第3項，條文內容提及「未提供對號座之大眾運輸工具，應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座。」而當中的「老弱婦孺」在草案條文擬修成「有其他實際需求者」。

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簡慧娟說，目前草案已在立法院，上次有排程，但卡在其他的條文仍有些討論，沒有共識。

簡慧娟表示，對於博愛座的規畫為「放寬對象」但沒有要廢除。她說明，修法研商會議也有請交通部整體規劃、加強宣導。她認為，這不僅是博愛座，即便是一般座位，若有長輩等有需求者，很多民眾也會讓座，「這已是國人的美德，台灣人都很有這樣的愛心。」

▲▼ 認同米其林餐廳漲價！作家李昂揭秘廚師心血　摘星才能讓世界看見。（圖／記者李毓康攝）

▲李昂發文要求台北市長蔣萬安給出博愛座使用指引。（資料照／記者李毓康攝）

有關現行博愛座相關條文內容為：「大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，其比率不低於總座位數百分之十五，座位應設於鄰近車門、艙門或出入口處，至車門、艙門或出入口間之地板應平坦無障礙，並視需要標示或播放提醒禮讓座位之警語。」

至於李昂要求台北市長蔣萬安給出說法，台北市政府發言人殷瑋則回應，「原則上，旅客發揮愛心，將座位禮讓給有需要的旅客，這是美德。」

殷瑋也說，「北捷也有一句標語，叫做『也許他有需要，只是你不知道』。彼此尊重、相互體諒，是台北捷運文化的重要成份。外界關於博愛座的制度與配套等意見，會請北捷參考。」

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