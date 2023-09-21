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李昂再發文！839字「還原博愛座爭議」：三白眼女學生觸怒了我

▲▼ 認同米其林餐廳漲價！作家李昂揭秘廚師心血　摘星才能讓世界看見。（圖／記者李毓康攝）

▲作家李昂因發文抱怨「博愛座事件」惹議。（資料圖／記者李毓康攝）

 記者林育綾／台北報導

作家李昂昨20日深夜於臉書發文抱怨捷運博愛座讓位事件，引發爭議，今（21）日她再度於臉書PO文，還原當時前因後果，表示自己一向有高血壓心血管的問題，且為了出書奔波「真的是累壞了」，才開口向乘客請求座位；不料後來遭到其中一名女乘客白眼，強調「這一個對我不在意三白眼的女生，真正的觸怒了我，讓我發那一篇臉書。」

博愛座使用議題一直廣受各界熱議，李昂昨日在個人臉書表示，她搭乘捷運從淡水前往台北，過程中請了3位坐在博愛座的年輕人讓座，但沒有人願意讓座，「年輕男生說他不舒服，我是看不出來啦，而2個女生態度非常壞，還給我不斷地白眼。」她自認也算長輩了，加上10月要到巴黎發表新書，忙到身體不是很舒服，沒想到搭捷運卻碰到博愛座沒人讓位。貼文甚至點名蔣萬安，「請問蔣萬安市長，關於北捷的博愛座，您有什麼看法」、「我希望你給我們一個博愛座的使用方式」。

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貼文一出立刻引發網友熱議，但看法兩極，有人認為年輕人應該讓位，「現在年輕人都病了，還病的不輕，可憐」、「現在年輕人普遍自我意識高漲，很少為他人著想，辛苦了」。也有人認為不該情緒勒索，甚至乾脆取消博愛座，「勸你就事論事，最好不要戰年紀」、「我是覺得取消博愛座天下太平」、「文中以偏概全批鬥年輕人的言論這麼多，好像捷運上的老人每個都沒問題」。

▲▼博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸要蔣萬安踹共。（圖／翻攝自李昂臉書）

▲博愛座沒有年輕人肯讓，李昂氣炸要蔣萬安交代。（圖／翻攝自李昂臉書）

由於爭議延燒，李昂今日再度發文，還原前因後果，她表示自己「一向有高血壓心血管的問題「真的是累壞了」，而客氣詢問第一位博愛座上的年輕男生，對方戴著耳機正在聽音樂，露出「非常享受的表情」，直到跟她說話才把耳機拿下來。

李昂表示，該男知道被要求讓座時，露出一副「你奈何不了我的表情」對她說，他身體不舒服，「不管我相不相信，我尊重他，如果他選擇說謊的話，那也是他的決定。」

而後續她轉到另一邊博愛座，是2個年輕女生，卻「得到非常藐視的、翻白眼的回答，連話都不肯說。」李昂說，自己後來看了臉書回應，「有人說他們可能懷孕了，高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！」「看看照片，他們像懷孕的樣子嗎？而且懷孕了也可以跟我講。我一定沒話說。」

她提到即使真的懷孕，也可以告訴她，「只要有理由或態度和善，我基本上都尊重，這一個對我不在意三白眼的女生，真正的觸怒了我，讓我發那一篇臉書。」

李昂更說，自己沒有戴口罩，而且沒有化妝，「我的高血壓因為受到這樣的刺激，一定臉色很難看」，因此旁邊自由座的一位看來50、60歲的女人讓座給她，「我謝謝她，因為她看起來也是有坐下來的需要。」

PO文再次點名蔣萬安，「為什麼要問蔣萬安呢？因為隨著台灣的人口老化，這樣的糾紛只會越來越多。那麼，我們是不是有一個更明確的規範大家都可以遵守？」強調博愛座不是一般的座位，「有這樣的機制，希望能有一個大家都能共同遵守的標準。」

李昂21日臉書全文如下：

昨天我匆匆忙忙發了臉書，因為不常用，也沒有追蹤，今天記者打電話來，覺得要把前因後果講清楚。

我算好捷運的時間，要趕去跟一個波蘭來政治大學演講的教授見面，因為我五月在波蘭出書的時候，她親自帶著我在波蘭三個大學演講，非常的感謝她。

我在忠義捷運站上車，因為我目前在拍一個英文的紀錄片，我一向有高血壓心血管的問題，真的是累壞了。而且我趕著10月1號要到法國，因為我的小說「鴛鴦春膳」要在巴黎出書要去打書。真的是忙，而且累。

所以一上車的時候，我問了第一個坐在博愛座的男生，年輕，帶著耳機正在聽音樂，露出非常享受的表情。我跟他說話的時候他才把耳機拿下來。

知道我要求他讓座的時候，漏出（應為露出）一副你奈何不了我的表情，對我說：他身體不舒服。
不管我相不相信，我尊重他，如果他選擇說謊的話，那也是他的決定。

所以我轉到博愛座的另一邊，兩個年輕的女生，看來像高中生，請問他們能不能讓座一下因為是博愛座。
得到非常藐視的、翻白眼的回答，連話都不肯說。

之後我看了臉書的回應，有人說他們可能懷孕了，高中生就懷孕了？台灣生育率這麼低，那真的太恭喜了！
看看照片，他們像懷孕的樣子嗎？而且懷孕了也可以跟我講。我一定沒話說。

我沒有戴口罩，而且沒有化妝，我的高血壓因為受到這樣的刺激，一定臉色很難看，旁邊自由座的一位看來五六十歲的女人站起來，說要讓座給我，我謝謝她，因為她看起來也是有坐下來的需要。

我選擇在北投站下車，這裡是紅線的另外一個起站，基本上都會有位子坐。可是這樣一則疼（應為折騰），我慢了差不多15分鐘才到101跟那個波蘭教授見面。因為遲到，找了一陣子，才見到彼此。

我常常用這一條線，有需要的時候，也會有人讓座，或不肯讓座。
只要有理由或態度和善，我基本上都尊重，這一個對我不在意三白眼的女生，真正的觸怒了我，讓我發那一篇臉書。

為什麼要問蔣萬安呢？因為隨著台灣的人口老化，這樣的糾紛只會越來越多。那麼，我們是不是有一個更明確的規範大家都可以遵守？

我要強調一下，這畢竟是博愛座，不是一般的座位，有這樣的機制，希望能有一個大家都能共同遵守的標準。

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