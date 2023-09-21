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李昂怒問「博愛座如何使用」　北捷：持續加強禮讓宣導

▲博愛座（示意圖／ETtoday資料照）

▲博愛座（示意圖／ETtoday資料照）

記者詹宜庭／台北報導

知名作家李昂昨晚控訴，日前搭捷運身體不適，要年輕人讓位博愛座遭拒，點名台北市長蔣萬安「給博愛座的使用方式！」對此，台北捷運公司21日表示，旅客禮讓觀念屬於國民生活禮儀範疇，較難訴諸以法規條文方式強制要求，仍將持續加強進行各項關懷禮讓宣導，能以實際行動關懷其他旅客或老弱婦孺，相互禮貌地共同使用電梯及其他捷運設施，共創友善有禮的乘車環境。

台北捷運公司表示，博愛座設置係依「身心障礙者權益保障法」規定，且配合交通部頒布「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」規範，大眾運輸工具上設置博愛座，並於明顯處標示博愛座字樣，宣導優先禮讓給有需要的旅客。

台北捷運公司強調，由於旅客禮讓觀念屬於國民生活禮儀範疇，較難訴諸以法規條文方式強制要求，儘管如此，他們仍將持續加強進行各項關懷禮讓宣導，期望旅客於享受捷運安全便捷的同時，能以實際行動關懷其他旅客或老弱婦孺，相互禮貌地共同使用電梯及其他捷運設施，共創友善有禮的乘車環境。

台北捷運公司說明，以關懷社會為出發點，將priority seat概念融入博愛座標示，提醒旅客可將座位優先禮讓給年長者、孕婦、行動不便、抱小孩、身體不適或有其他實際需求者等。同時全面透過廣播、跑馬燈、海報、影片、社群媒體、新聞稿等方式，呼籲大家持續發揮關懷禮讓精神，宣導民眾適時讓座給有需要的旅客，讓優良禮儀更加無遠弗屆。

為照顧年長者、孕婦、行動不便者及身體不適的旅客，台北捷運公司指出，電聯車每節車廂靠近車門處均設有博愛座，博愛座塗裝為深藍色，以便與一般座位明顯區別。自96年9月起陸續推出博愛識別貼紙、好孕胸章，凡年長者、孕婦、身心障礙或身體不適等旅客，不需任何證明文件，皆可在全系統車站詢問處自由免費索取及使用。

台北捷運公司補充，通車以來，在所有旅客、志工朋友與捷運工作同仁共同努力與支持下，包括「搭乘捷運禁止飲食」、「排隊乘車」、「禮讓博愛座」以及「輕聲接聽手機」等禮儀，已形成獨特且珍貴的捷運文化，不僅在台北捷運內隨處可見，更蔓延到社會的各個角落，並且受到國外旅客的肯定，呼籲旅客共同延續及推廣這份獨特的優良傳統。

對於李昂指控年輕人不願讓位，台北市政府發言人殷瑋也回應，原則上將座位禮讓給需要乘客是美德，但北捷也有一句標語，叫做「也許他有需要，只是你不知道」，彼此尊重、相互體諒，是台北捷運文化的重要成份。外界關於博愛座的制度與配套等意見，會請北捷參考。

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