阿里山國家風景區管理處揭牌　擴大行銷層面產業國際化

▲▼ 交通部觀光署阿里山國家風景區管理處揭牌。（圖／交通部觀光署阿里山國家風景區管理處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應組織改制，交通部觀光署阿里山國家風景區管理處(以下簡稱阿管處)於9月20日上午舉行揭牌。

交通部觀光署周廷彰副署長表示，觀光署成立，今日揭牌典禮，招牌更換，服務更好，要與各部會、地方政府及相關夥伴一起合作，擴大服務範圍。疫情結束後，要積極參與國際旅展、國際美食展等推廣來台觀光，讓我們的觀光走出去，讓國外的旅客走進來，揭牌只是個開始，服務不間斷，未來好還要更好。

林業及自然保育署嘉義分署張岱分署長表示，台灣觀光已走向精緻化、小眾化，嘉義有獨特的美景，期待各機關能通力合作，創造更多民眾福祉。

▲交通部觀光署周廷彰副署長。（圖／交通部觀光署阿里山國家風景區管理處提供）

農業部農村發展及水土保持署南投分署傅桂霖分署長表示，農業部成立時，期待農業部成為農民的靠山，同樣的期許，期待觀光署成為我們觀光相關產業的靠山，也希望未來中部地區各機關擴大合作面向，整合資源提供更多的服務。

農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處黃妙修處長表示，明(113)年7月林業鐵路即將全線通車，要用林業鐵路的火車把嘉義的觀光動能帶上來，串起大阿里山美好。

洪維新處長表示，阿管處成立於民國90年7月，草創時期山區觀光建設經費有限，尤其在921地震後亟需要振興當地的觀光經濟，阿管處的成立猶如一注活水，打通山區觀光產業的任督二脈，雖然歷經八八風災的重創，多年苦心經營成果一夕毀損，但在歷任處長精勵圖治下，以永續旅遊的經營理念，持續活絡在地觀光產業。從硬體設施面的觸口遊客暨行政中心的落成、文峰遊客中心及里佳資訊站等的新設、太興飛瀑的公共工程金質奬、環境教育場域的評鑑認證、到委外出租場域太平雲梯、鄒族逐鹿文創園區及竹崎鄉觀音瀑布園區的開園營運等；軟體服務面從行政院政府服務品質獎、金檔獎到產業行銷影片屢獲國際獎項肯定等，近年更將行銷推廣層面擴及嘉義縣市的大里山觀光圈、235區域觀光圈及雲林縣的大草嶺觀光圈，也引領轄內產業出席國內外旅展把產業推向國際化，帶動了疫後整個中部觀光產業的經濟全面復甦及提升。

▲阿管處洪維新處長。（圖／交通部觀光署阿里山國家風景區管理處提供）

未來在組織改制後，將更致力於觀光政策之推動，以「用心在地 榮耀臺灣」為願景，以「溝通、合作、創新、領航」為使命，以「助人利他、團隊合作及誠信永續」為核心價值，以「永續經營、安全管理」為目標，全力推動阿里山國家風景區的建設，以吸引更多國內外遊客造訪。

揭牌典禮的與會者，包括交通部觀光署周廷彰副署長、阿管處洪維新處長及立法院王美惠委員服務處林聖哲主任、立法院劉建國委員服務處林吉芳秘書、林業及自然保育署嘉義分署張岱分署長、農業部林業及自然保育署阿里山林業鐵路及文化資產管理處黃妙修處長、農業部農村發展及水土保持署南投分署傅桂霖分署長、交通部公路局雲嘉南區養護工程分局阿里山工務段蔡衛勇段長、西拉雅國家風景區管理處徐振能處長、雲嘉南國家風景區管理處陳煜川處長、嘉義縣文化觀光局徐佩鈴局長、嘉義市政府黃緒信參議、雲林縣文化觀光處陳璧君處長等產官學界與社會賢達觀禮、揭牌，一同見證阿管處邁向新的里程碑。