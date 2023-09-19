《天下雜誌》縣市首長施政滿意度　黃敏惠獲全台縣市首長第一

▲▼ 《天下雜誌》2023年「縣市首長施政滿意度」調查，黃敏惠勇奪全國第一 獲評為22縣市施政標竿 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

《天下雜誌》2023年「縣市首長施政滿意度」暨「永續幸福城市」大調查結果今（19）日出爐，嘉義市長黃敏惠，帶領幸福城市嘉義市「小城發光」，施政滿意度勇奪全台22縣市首長第一，獲評為全國施政標竿。7大施政面向中，嘉義市在「醫療與健康」、「多元共融」兩大新評比面向奪得全台非六都縣市之冠，特別是市府晉用女性簡任官等職務比率達45%，居全國22縣市之首。縣市競爭力、施政面向、環境面向第三大面向同樣獲得非六都本島第一肯定，市民幸福有感，城市光榮感再度躍升。

黃敏惠市長表示，感謝市府團隊的努力與熱情，獲得市民的支持與肯定。民眾的信任是市府團隊施政重要的基礎，凝聚民眾信任，與市民齊心並肩努力之下才能獲得這樣亮眼的成績。回顧過去3年來面對艱鉅疫情的挑戰，人口密度高居全台第二的嘉義市受到巨大衝擊，市府保持高度的警覺，為市民嚴守健康，努力推動各項安定民心的作為，成為全台唯一利用歲計賸餘普發振興消費現金2千元的縣市，還財於民，與市民一同攜手度過挑戰。

黃敏惠市長進一步表示，民調是城市施政學習的重要參考，感謝市民朋友的信任與囑託，在欣喜之餘更感受到責任的重大，期許市府團隊持續努力，共同擦亮市府招牌，讓市政表現維持高原並不斷創下高峰，讓市民的光榮感與幸福感持續倍增。

為更貼近聯合國永續發展指標，《天下》幸福城市大調查今年新增「醫衛與健康」、「多元共融」指標，更名為「永續幸福城市大調查」，同時也進行「縣市首長施政滿意度」評比。黃敏惠市長以81.1高分名列施政滿意度全國第一，7大施政面向評比，嘉義市在「醫衛與健康」、「多元共融」指標勇奪非六都第一，其中「醫療與健康」面向獲得3.7高分，成績僅次於醫療資源豐沛的台北市，超越台中、高雄等6都。市府表示，嘉義市面對高齡化浪潮，超前布建打造「樂齡勇壯城」，打造全齡共享、世代宜居的永續發展城市，鼓勵中壯年、銀髮族勇於創造、追求夢想，推動「長者照護智慧觀測服務」系統；首創失智友善環境到宅評估並進行居家環境改造，打造嘉義市成為全齡共享、世代宜居的幸福城市。

▲黃敏惠任內推動低碳標章及綠色永續 。（圖／嘉義市政府提供）

調查也指出，嘉義市在縣市競爭力、施政、環境等三大面向同獲非六都本島第一肯定，環境面向更是全台進步名次最多城市，展現嘉義市作為全國唯一100%市區電動公車的城市、推動全國首發YouBike2.0E電輔車租賃服務、廣布Youbike2.0租賃站，達成里里有站點，改變市民使用運具習慣；以及鼓勵社區及學校自發推動場域改造，全市各里參與率100%，低碳社區及低碳校園標章認證取得銀級或銅級認證的比例本島第一等，推廣綠色永續城市的作為深受肯定。

《天下雜誌》2023「縣市首長施政滿意度」報導中提到，長期研究地方自治選舉的成功大學教授、中選會委員蒙志成曾表示，黃敏惠市長為全台第一個同一個職位同一人當選屆數最多、服務年最長的地方首長，樹立了「黃敏惠標準」，以運動會來比喻更是「打破大會紀錄」，絕對是台灣研究民主發展地方自治過程當中一個重要案例。