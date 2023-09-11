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嘉義縣市不同調！停班課超混亂挨轟　黃敏惠遭市民洗版正面回應了

▲▼嘉義市出動橡皮艇救出受困民眾 。（圖／讀者提供）

▲嘉義縣市昨夜下起豪大雨，多處傳出積淹水災情 。（圖／讀者提供）

文／中央社

嘉義地區昨天降豪雨造成淹水災情，嘉義縣今天停班停課，嘉義市因未達標準正常上班上課，網友在市長黃敏惠臉書留言批評；黃敏惠說，停班課都有一定標準，共同生活圈只是考量因素之一。

豪雨造成嘉義地區多處災情，嘉義縣昨天深夜緊急宣布今天全縣停班停課，嘉義市基於未達停班停課標準，昨天深夜也宣布今天正常上班上課，中小學也正常上班上課；不過，嘉義市今天上午緊急公告「國立高中職停課不停班」。

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嘉義市雖國立高中職停課不停班，但私立部分，輔仁中學及東吳高職也配合停班停課，其餘學校皆正常上班上課。

因嘉義縣市停班停課不同調，加上嘉義市早上緊急公告「國立高中職停課不停班」，網友紛紛上黃敏惠臉書（Facebook）留言「嘉義縣放假了」、「嘉義縣市不是共同生活圈嗎」、「學校的師生也很多從嘉義縣過來的，嘉義市可以同步嗎」。

黃敏惠接受媒體聯訪指出，停班停課都有一定標準及考量，過去因應颱風放假與否，縣市會有共同生活圈思維，但這只是考量因素之一；市府根據中央氣象局數據，嘉義市雨勢於昨天晚上就已停止，積淹水情況很快就退去解除。

至於嘉義市今天「國立高中職停課不停班」，黃敏惠說，國立高中職校方決定停課不停班，有向國教署報告，市府只是被動了解，也尊重決定。

國立嘉義高中校長陳元泰告訴中央社記者，因考量班級學生中，包括嘉義縣市及雲林縣學生，在嘉義縣學生因停課無法到校狀況下，學校考量對學生受教權會有影響，今天早上配合其他國立高中職決議，決定停課不停班，已到校學生可於教室自修，由到校老師幫忙協助照顧與巡察，另圖書館也開放提供學生自習。

國立華南高職校長孫忠義指出，獲悉嘉義縣昨天深夜緊急宣布今天全縣停班停課，且嘉義市部分私立高中職也停班停課，立即與其他國立高中職校長商討，決定今天停課不停班，凌晨並告知嘉義市政府教育處，同時向國教署報備。

家中有2名國立高中生及1名國小學生的王姓家長指出，嘉義女中凌晨就宣布不用到校，但嘉義高中則是早上近7時才宣布，讓家長有點措手不及，早上只送小兒子上學，因市區淹水情況已退，交通不受影響，也不用擔心生活可自理的高中生在家自習。

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