國立高中放假、國中小上課！嘉市停班課超混亂　黃敏惠臉書被灌爆

▲嘉義市10日深夜受到豪大雨侵襲，多處嚴重淹水。（圖／讀者提供）



記者黃資真／嘉義報導

受到低壓帶影響，嘉義縣市昨(10)日晚間受到大豪雨侵襲，頻傳淹水災情；而嘉義縣昨晚便緊急宣布11日停班停課，但嘉義市卻到凌晨才宣布「國立高中職停課不停班」，國中、國小仍照常上班上課，混亂政策引發網友不滿，接力灌爆市長黃敏惠臉書。

11日凌晨2時許，嘉義市高中職緊急宣布「國立高中職停課不停班」，但嘉義市輔仁中學、東吳高職是直接宣布「停班停課」，而國中、國小仍照常上班上課。

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不過，嘉義市政策與嘉義縣不同調，就連國、私立學校還有差別，引發網友不滿，湧進黃敏惠臉書留言砲轟「一樣的路，對高中職學生來講較危險？對國中小學生來講就比較安全？」、「勇媽共同生活圈勒」、「市長嘉義縣停課了，住在嘉義縣的縣民很難前往嘉義市上課」、「比颱風還要大很多，附近都淹水了，應及早宣布明日是否還要繼續冒著危險上班上課」。

嘉義市政府回應，市府確實決定11日全市正常上班上課，但國立高中職屬於教育部管轄，因此嘉義市高中職校長會議決議宣布「國立高中職停課不停班」，市政府無權介入。

▼ 嘉義市學校的停班停課不同調，引發網友不滿。（圖／翻攝自黃敏惠臉書）

