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郭台銘宣布參選四腳督形成　藍營8位縣市首長立場一次看

▲▼郭台銘、侯友宜。（合成圖／資料照）

▲郭台銘、侯友宜。（合成圖／資料照）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘28日宣佈獨立參選2024總統，形成四腳督局面。國民黨也隨即宣布，郭台銘已宣布獨立參選、參與連署後，黨內參選人若為其公開站台、動員掃街及其他公開助選行為，將違反黨員行為規範。對於郭台銘獨立參選一事，《ETtoday新聞雲》29日整理14位藍營縣市首長中，已表態的藍營8位縣市首長立場。

台北市長蔣萬安

蔣萬安昨日晚間透過臉書發出他與侯友宜的合照，並於文中提及，「在重返執政的道路上，最大關鍵在於大家要團結一致，力挺正義的一方。」他指出，他眼中的侯友宜，會衝向有槍聲的地方、公而忘私只看民眾福祉，會鐵腕執行正確政策、無懼利益團體外部壓力，會奉行可貴的操守與貪瀆、犯罪勢不兩立，還會培養青年接班，持續為公共事務注入新血，更強調「這是我支持侯友宜的原因，也是推薦給全體國人的理由。」

基隆市長謝國樑

基隆市長謝國樑28日上午受訪時表示，看到這樣的局面很難過，非綠陣營還是應該尋求整合，否則會讓支持者失望。

桃園市長張善政

張善政昨日下午受訪時回應，以民調數字來看，能再次政黨輪替是台灣絕大多數民眾的希望，既然台灣民眾希望政黨輪替，所有在野的這些朋友就要努力團結在一起，才有希望達到政黨輪替的目標。

台中市長盧秀燕

盧秀燕昨日下午於臉書發文挺侯友宜，更貼出她與前高雄市長韓國瑜、侯友宜三人合照。盧秀燕表示，侯友宜是個大直男，不會花言巧語，但真誠踏實，不懂浪漫鋪陳，唯有實際行動。大直男或許很無趣，但她認為，真誠、勇敢、有行動力正是此時台灣最需要的領導人。

盧秀燕指出，治國好比持家，要照顧家中每個不同成員的不同需求，哄哄孩子或許能安撫一時，但沒有實際解決家人的需求，仍非長久之計。侯友宜參選總統後，第一次到台中就承諾建設台中捷運藍線，他了解台中市民的需求，率先承諾台中市民，用實際的行動給予台中支持，直來直往的鐵漢性格，「國家交給侯友宜，我很放心。」

「鐵漢的背後，其實來自友宜兄的柔情。」盧秀燕提及，過去他不願國人受歹徒欺凌，所以他出生入死，現在他不捨國家陷入對立，所以他挺身而出。盧秀燕說，她與侯友宜一起走過國民黨最低潮的時候，2024的國際情勢已經威脅到下一代，現在是國民黨重返執政的關鍵時刻，她要請託所有好朋友，給侯友宜力量，給侯友宜溫暖，給侯友宜持家的機會，讓鐵漢來看顧未來。

彰化縣長王惠美

向來力挺侯友宜的王惠美，6月26日曾陪侯到鹿港南勢社區參訪，本月11日更出面邀請議會黨團及相關鄉鎮長與侯友宜餐敘，包括副議長許原龍、議員曹嘉豪、涂淑娟及洪本成等近20名議員，以及鄉鎮長、立委參選人都到場參加。對於郭台銘宣布參選總統，王惠美說明，她會尊重郭台銘的決定，但現在下架民進黨是大家的共識，希望他不要親痛仇快，違反一般民眾的共識。

雲林縣長張麗善

張麗善昨日發布影片怒轟郭台銘「沒誠信」，認為郭台銘才提出要大家坐下來喝咖啡，但卻連喝咖啡都沒有就宣布參選，不僅前功盡棄，民眾也會對郭先前拋出橄欖枝的行為有所質疑。張麗善提及，他的哥哥張榮味一直強調「團結合作才能致勝」，這也是千古不變的道理，是大家維持的目標，也就是要達到政黨輪替的目標。

張麗善透露，無論是侯友宜、柯文哲、郭台銘都是在野，也是泛藍，本來整合已經看到眉目，沒想到卻還是胎死腹中，痛批「這是很不團結的表現，希望大家不要成為團結的破口。」

嘉義市長黃敏惠

對於郭台銘參選，黃敏惠表態「尊重」，個人都有參選權利，人民都在看，也希望過更好的生活，國民黨已經透過程序提名總統參選人，呼籲團結才有未來，堅定的支持，為了台灣、為了下一代子孫努力，大家作夥打拚，期望郭應該會做更正確的選擇。

台東縣長饒慶鈴

饒慶鈴昨日下午在臉書發文力挺侯友宜，並附上日前與侯友宜的合照。饒慶鈴說，愈是混亂的時代，愈要堅定自己的信念。愈是風雨飄搖、愈要臨危不亂，團結支持侯友宜市長，全力迎向更好的明天。

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