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高雄歹命仔！陳其邁「緊緊緊」城市競爭力衝出4項第1　關鍵原因曝

▲陳其邁參加舊市議會公辦都市更新案簽約 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁參加舊市議會公辦都市更新案簽約 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

「天下雜誌」發布2023縣市首長施政滿意度調查，其中六都表現最好的是台中市長盧秀燕和高雄市長陳其邁，陳其邁也在專家團體眼中打敗其他直轄市，在永續幸福城市評比中更首度擊敗台北，奪得六都組冠軍。對此，陳其邁謙虛表示民調是參考，同時也提醒高雄市「歹命仔」，要拼才會贏。

陳其邁對於天下雜誌的縣市首長施政滿意度調查結果，他強調高雄市「歹命仔」，所以要持續努力，他要「我也要特別感謝包括市民、市府團隊大家都很拚，也應該要體驗到說真的人民對我們的期待很大，我們要更努力。民調是參考，我們會繼續謙虛的面對民意」。

▲陳其邁參加舊市議會公辦都市更新案簽約 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁參加舊市議會公辦都市更新案簽約 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

另外記者也問到，他的政策獲得肯定，是否會對部屬們給予褒揚？陳其邁說：「其實我們在執政當然要更謙虛，畢竟市民的問題，每天我們都要不斷的來努力解決問題，更重要的是要謙虛的來誠懇面對每一個問題，可以說是人民是頭家，還是要做一個服務型的政府，努力做就對了」。

天下雜誌公布2023年縣市長施政滿意度以及永續幸福城市大調查，高雄市長陳其邁施政滿意度是六都中唯二進入優等組的首長，同時城市總體競爭力更從去年的第二名躍升成為全國第一，並一舉拿下環境、施政、社福及多元共融等四個領域第一。

陳其邁市長上任進入三年，如同市民也朗朗上口的施政口號「兩年拚四年」，高雄的城市競爭力連續兩年大幅躍進，從去年進步到第二名，今年更打敗台北，一舉拿下冠軍。

過去大家對高雄的印象是工業之都，陳其邁上任後大力扭轉這樣的灰色印記，兩年拚四年，拚產業轉型也要解決空污問題，補選連任後成功吸引包括台積電等超過80家半導體廠商進駐，打造智慧科技南部半導體S廊帶，連任後，陳其邁充分發揮緊緊緊的整合能力，精準聚焦淨零轉型，推動綠色運具，協助在地企業轉型升級，更積極促成碳權交易所總公司設立在高雄。

▲陳其邁參加舊市議會公辦都市更新案簽約 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲陳其邁參加舊市議會公辦都市更新案簽約 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

此外，今年高雄市更連續兩年奪得社福滿意度第一名，高雄市府不僅「首創」孕婦產檢交通乘車券，後續五都乃至各縣市競相效尤，市府也推出坐月子到宅服務，更大力推動長照據點設置、完善公共托育，112學年度的準公共幼兒園創下259園全國最高的紀錄。是以參與《天下》幸福城市評比的專家說「高雄的社福政策較貼近民眾的需求」，陳其邁市府從兒少、身心障礙、到老人福利等全方面的守護高雄成為幸福宜居城市。

拚經濟、護環境、打造幸福城市的同時，陳其邁所領導的高雄市政府嚴守財政紀律，積極開源節流，從2020年8月上任至去年底止，高雄市政府連續兩年0舉借，更減少債務超過106億元，高雄的財政越來越完善健全。

陳其邁秉持緊緊緊、兩年拚四年的精神，帶領市府團隊拚出有感施政，推動產業轉型也照顧市民生活，努力讓市民擁有更好生活，打造更有競爭力的高雄市。也因此獲得市民朋友與專家的一致肯定，打敗其他直轄市，獲得高施政滿意度，更一舉獲得永續幸福城市冠軍。

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